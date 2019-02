France Insoumise : Le camion "holovan" fait escale dans la Marne

Marne, France

La France Insoumise présente dans le cadre des élections européennes une initiative inédite. Les militants sillonnent la France, 471 communes, à bord de quatre petits camions que le mouvement a baptisé "les holovans" ... L'un des véhicules est dans la Marne depuis quelques jours, il traverse le département jusqu'à la fin de la semaine. A l'intérieur, le public peut découvrir les candidats du parti de Jean-Luc Mélenchon en hologramme. Une première en France, et même une première mondiale, si l'on en croit le site de la France Insoumise.

L'holovan se gare dans des petites villes

Ce sont des villes de petite taille qui sont ciblées. "Car les habitants ont moins l'habitude de voir les partis politiques et de rencontrer les candidats," explique Laure Manesse, l'une des deux candidates marnaises, "on leur donne la parole, on confronte nos idées et on explique les nôtres." "Les hologrammes, c'est le prétexte, on peut écouter et voir les têtes d'affiche de la France Insoumise, mais c'est surtout l'occasion de parler avec les gens du coin," ajoute Carine Varasse, l'autre candidate de la Marne.

L'hologramme de Jean-Luc Mélenchon dans le camion "holovan" garé à Cormontreuil dans la Marne © Radio France - Eric Normand

Une fois installé sur une place ou sur un marché, l'holovan ouvre ses portes pour dévoiler l'hologramme des candidats aux européennes. Aujourd'hui, le camion a fait deux étapes, l'une à Betheny, l'autre à Cormontreuil.

C'est un système extraordinaire, enthousiasmant et innovant - une militante chevronnée de la France Insoumise

Et c'est à Cormontreuil que l'on retrouve Eva. Elle est militante depuis des dizaines d'années, elle est venue voir le fameux camion. "C'est extraordinaire ce système, c'est vraiment innovant," s'exclame-t-elle en regardant l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, projeté à l'intérieur du camion. "On a vraiment l'impression qu'il est là et on peut aussi écouter les arguments des autres candidats, et notamment de notre tête de liste," ajoute celle qui a 78 ans. "Cela conserve le militantisme, ça donne le moral, c'est la tête et les jambes !" rigole-t-elle. Des hologrammes pour une campagne électorale, voilà qui renouvelle le genre. "Mais Mélenchon l'avait déjà fait pour la présidentielle," se souvient Eva. "Maintenant il faut que les gens viennent nous voir ... Mais cela n'empêche pas de faire du tractage, des marchés, du porte à porte."

Deux candidates marnaises sur la liste

Cette innovation technique permet d'organiser des réunions publiques devant des petits groupes de personnes avec les deux candidates marnaises sur la liste : Laure Manesse est 61ème et Carine Varasse est à la 39ème place. Elles ne sont pas en position éligible mais qu'importe "on fait le travail de terrain, on n'y croit. Il faut que les gens se bougent, on leur donne toujours moins, on leur retire même. Il faut dire stop!" argumente Carine Varasse, cette martiniquaise désormais à Reims. Mais les élections européennes sont souvent des scrutins où les citoyens se déplacent peu, "c'est pourquoi il faut expliquer les raisons pour lesquelles il faut aller voter," explique Laure Manesse, "il faut aller au devant des gens, on doit mobiliser. Mais c'est vrai que pour le moment on est un peu seul à faire campagne."

Encore 4 communes marnaises à visiter

L'holovan est donc attendu ce vendredi 22 février le matin à Aÿ-Champagne place Henri Martin pendant le marché et à Tinqueux, place du Commerce de 14 heures à 17 heures, puis samedi à Fismes place de la mairie où se tiendra le marché et à Witry-lès-Reims l'après-midi. Le camion rejoindra ensuite les Ardennes et l'Aube.

Les élections européennes auront lieu le 26 mai en France. La France Insoumise a désigné Manon Aubry comme tête de liste. Le mouvement avait obtenu 15,12 % des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, en 2017 dans la Marne.