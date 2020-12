France Relance : 55 projets retenus en Côte-d'Or

La sélection s'est déroulée en conférence nationale de l’immobilier stratégique ce lundi 14 décembre 2020. 267 projets ont été retenus pour toute la région Bourgogne-Franche-Comté, dont 55 en Côte-d'Or, pour un montant de près de 95 millions d'euros (94 998 216 euros). Cette somme est destinée à financer la rénovation énergétique des bâtiments publics de l’Etat et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, dans le cadre de #France Relance.

Plus de 6000 candidatures au niveau national

Cette sélection s’inscrit dans un programme plus global de rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat, de 4 214 projets pour 2,7 milliards d’euros financé par le plan de relance du gouvernement, et fait suite au dépôt de plus de 6 000 candidatures pour un montant de plus de 8,4 milliards d’euros.

Un champ large de bâti

Les dossiers concernent un champ large de bâti : bâtiments de bureaux des services de l’Etat (ministères, préfectures), des bâtiments accueillant du public (commissariats, gendarmeries, centres des finances publiques…), des bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche (universités, grandes écoles, laboratoires, organismes de recherche…), des bâtiments des CROUS (logement et restauration) ou encore des casernes, des locaux techniques. Autant de projets devant permettre d’améliorer la qualité d’accueil et de réception des usagers, comme les conditions de travail des agents de la fonction publique.

Détail des projets dans les départements en région Bourgogne-Franche-Comté

• En Côte-d’Or, 55 projets pour un montant de 19 738 704 euros.

• Dans le Doubs, 64 projets pour un montant de 34 362 937 euros.

• Dans le Jura, 33 projets pour un montant de 3 911 154 euros.

• Dans la Nièvre, 23 projets pour un montant de 21 034 391 euros.

• En Haute-Saône, 16 projets pour un montant de 1 178 881 euros.

• En Saône-et-Loire, 36 projets pour un montant de 8 663 423 euros.

• Dans l’Yonne, 18 projets pour un montant de 466 094 euros.

• Dans le Territoire de Belfort, 22 projets pour un montant de 5 642 631 euros.