France Relance : opération promotion de la ministre de l'insertion Brigitte Klinkert dans l'Indre

La ministre déléguée à l'insertion, Brigitte Klinkert a rencontré plusieurs acteurs de l'insertion dans l'Indre ce jeudi 3 mars. Elle a notamment visité des ateliers d'insertion à Châteauroux et dressé le bilan du plan France Relance dans le département.

Une ministre en déplacement dans l'Indre. Brigitte Klinkert, en charge de l'insertion, a rencontré plusieurs acteurs de l'insertion dans le département ce jeudi 3 mars. À Châteauroux, elle a notamment visité l'association AGIR, un atelier qui s'occupe de trier et valoriser les produits textiles, et l'entreprise d'insertion Eshange, qui propose des formations en maroquinerie.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

En visite dans l'Indre, la ministre Brigitte Klinkert a rencontré plusieurs acteurs de l'insertion à Châteauroux © Radio France - Justine Claux

Aider à l'insertion professionnelle

Dans l'atelier d'Eshange, Myriam s'applique pour piquer le cuir avec sa machine à coudre. Elle suit une formation pour devenir ouvrière maroquinière. Avec le Covid, cette Berrichonne n'a pas eu le choix, elle devait se reconvertir. "J'étais serveuse dans un bar mais avec la crise, c'est devenu compliqué pour mon patron, il a du stopper mon contrat, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici", raconte-t-elle.

En reconversion professionnelle, Myriam suit une formation en maroquinerie © Radio France - Justine Claux

Une quarantaine de personnes suivent la formation. La plupart sont des demandeurs d'emplois en reconversion professionnelle ou des jeunes à la recherche d'un premier job. L'organisme les aide à s'insérer. "On forme des personnes éloignées de l'emploi, qui n'ont pas de diplômes, explique Soizic Henrio, présidente fondatrice d'Eshange. On va les aider à se réinsérer en leur donnant les codes du monde du travail, en leur apprenant à être à l'heure, à ne pas utiliser leur téléphone et à s'excuser en cas d'absence".

Parmi les 40 personnes suivant la formation, de nombreux jeunes en recherche d'un premier emploi © Radio France - Justine Claux

Avec le plan France Relance, l'entreprise d'insertion a bénéficié d'une enveloppe de 214.000 euros. "Des emplois sont en cours de création et c'est ça l'objectif de l'insertion, c'est une passerelle vers un emploi pérenne, c'est redonner une place dans la société", précise la ministre déléguée à l'insertion, Brigitte Klinkert.

160 emplois en cours de création

Au total, les entreprises d'insertion de l'Indre ont recu près d'1,7 million d'euros d'aides de la part du gouvernement. "Grâce à ces fonds, les structures d'insertion du département ont pu garder la tête hors de l'eau pendant la crise sanitaire, continuer à travailler et même créer des emplois", assure Brigitte Klinkert.

La ministre en charge de l'insertion, Brigitte Klinkert tire le bilan du plan France Relance dans l'Indre Copier

160 emplois sont en cours de création dans le département. "160 emplois, ça veut dire 160 solutions nouvelles pour des personnes en fragilité et très éloignées de l'emploi", conclut la ministre en charge de l'insertion.

La ministre s'est également rendue à la mission locale d'Issoudun, où elle a signé deux contrats d'engagement jeune.