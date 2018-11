Francis Chouat en tête pour succéder à Manuel Valls dans l'Essonne

Essonne, France

Qui pour prendre le fauteuil de Manuel Valls à l'assemblée nationale ? Ce dimanche soir, deux candidats se sont qualifiés lors du premier tour de l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Essonne. Le maire d'Evry (soutenu par LREM) et la candidate France Insoumise battue en 2017 par l'ancien premier ministre (depuis parti à Barcelone). Francis Chouat, bras droit historique de Manuel Valls, est arrivé en tête avec 29,99% des voix, devant la candidate de La France Insoumise (LFI) Farida Amrani (17,82%) et le candidat du RN, Grégory Saillol (13,72%). Un scrutin qui a très peu mobilisé puisque le taux de participation est de 18.08%. Dans cette première circonscription de l'Essonne, il y a 71.000 inscrits, seules 13.000 personnes sont allés votés, ce qui signifie que 58.000 personnes ne se sont pas rendus aux urnes soit deux fois moins qu'en 2017 mais à vrai dire le résultat lui est à peu près similaire à l'élection qui s'est tenu l'an dernier où manuel Valls était arrivé en tête au premier tour avec 25 %. Là, Francis Chouat fait mieux (30%) mais il n'avait de candidat LREM en face de lui. Farida Amrani fait exactement le même score qu'en 2017 : 18% mais avec deux fois moins d'électeurs, plus de 2000 votants en moins. Dès hier soir les deux candidats ont appelé au rassemblement. La candidate France insoumise contre la macronie. Le maire d'Evry contre l'extrémisme. Reste celui qui a abandonné son siège de député pour partir à Barcelone : Manuel Valls a voté dans son fief d'Evry hier. Dans la soirée l'ancien premier ministre s'est félicité sur twitter d'une "avance claire" pour son "ami" Francis Chouat. Le tout bien sur, en espagnol

Résultats complets

29.99% - Franchis Chouat (soutenu par LREM)

17.82% - Farida Amrani (FI)

13.72% - Grégory Saillol (RN)

10.53% - Eva Sas (écologiste) pour le PS et EELV

10.21% - Jean-François Bayle (LR)

8.43% - Michel Nouaille pour le PCF et Génération(s), le parti de Benoit Hamon

4.57% - Mikaël Matingou (Sans étiquettes). Ancien directeur de cabinet de la mairie d’Evry. Il a longtemps travaillé Manuel Valls et Francis Chouat.

1.42 % - Yavar Siyahkalroudi (UPR), le parti de François Asselineau.

1.31 % - Rémy Courtaux (Sans étiquettes), réalisateur de télévision

1.23 % - Jean Camonin (LO)

0.78 % - Michèle Fédérak pour le (NPA)

Le second tour de l'élection c'est ce dimanche dans la première circonscription de l'Essonne (Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Lisses, Villabé)