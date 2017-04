Franck Leroy: "au second tour,le vote ne peut pas être qu'un vote avec ses tripes, il faut réfléchir avec sa tête".

De nombreux élus champ-ardennais appellent à faire barrage au Front National au second tour de la présidentielle. Ils seront nombreux à voter pour Emmanuel Macron. C'est le cas de Franck Leroy, maire d' Epernay et conseiller régional du Grand Est.

Après la percée du Front National au premier tour de la présidentielle dimanche, le front républicain se met en place dans la Marne et les Ardennes. Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, Patrick Fostier, le responsable de la campagne de François Fillon dans les Ardennes ou encore Franck Leroy, maire d' Epernay et conseiller régional du Grand Est voteront pour Emmanuel Macron.

A Epernay, le Front National est arrivé en tête ce dimanche. Marine Le Pen a récolté 24,5% des voix. D'après Franck Leroy, "si le programme de Marine Le Pen était appliqué en France, cela serait catastrophique quand on sait combien notre région est ouverte à l'international notamment avec l'exportation de champagne"

La nouveauté dans ce scrutin du premier tour, c'est aussi la forte progression du FN dans les villes alors que jusqu'ici le vote frontiste s'exprimait plus dans les villages et les campagnes. Dans la Marne, à Witry les Reims par exemple, le FN a réalisé 31,3%, A Bogny sur Meuse, dans les Ardennes, une commune de 2000 habitants, Marine Le Pen a rassemblé plus de 43% des suffrages.

Pour le maire d'Epernay, également conseiller régional du Grand Est, le vote Front National est aussi un vote de rejet des français, un vote qui a été alimenté cette année par les affaires de François Fillon. Toujours d'après lui, il suffit de regarder le programme de Marine Le Pen pour se rendre compte que la sortie de l'Europe, telle qu'elle l'imagine ou le rétablissement des frontières avec les taxes que cela implique, serait très compliqué pour l'économie en Champagne Ardenne.