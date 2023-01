Franck Leroy élu président de la région Grand Est

Pour la première fois depuis la naissance de la région Grand Est, le président élu n'est pas Alsacien. Le centriste Franck Leroy a été élu ce vendredi 13 janvier dans l'enceinte du conseil régional de Metz pour succéder à Jean Rottner, qui a démissionné de son mandat fin décembre . Le nouveau président, maire d'Epernay, fait partie de la majorité régionale.

Le candidat de la majorité régionale avait face à lui, un seul candidat : le représentant du Rassemblement National, Laurent Jacobelli . Les élus écologistes et socialistes ont choisi de ne pas présenter de candidat.

Séance houleuse avant l'élection

C'est dans une ambiance houleuse qu'a débuté la session de ce vendredi présidée par le doyen d'âge, l'elu RN Jean-Louis Masson. volontairement provocant celui ci a taclé le démissionnaire Jean Rottner et sa majorité : "Cela porte une atteinte grave à l’image de la région et un discrédit".

Il a aussi soufflé sur les braises de l'arlésienne depuis la création de la région Grand Est en 2015, à savoir le questionnement sur le retour au périmètre des anciennes régions. "Espérons que cela facilitera au moins la sortie de l’Alsace de la région Grand Est, et la remise en place de nos trois anciennes régions"

La sortie de l'Alsace du Grand Est : le dossier récurent sur la table du président

Depuis la création de la région Grand Est, des voix s'élèvent en Alsace pour demander la sortie de l'Alsace du Grand Est, comme celle du président de la CEA, la collectivité européenne d'Alsace qui ce vendredi encore a expliqué qu'il demanderait un rendez-vous rapide au nouveau président sur la question.

Franck Leroy, un homme ancré à Epernay dans la Marne

S'il est originaire du Pas-de-Calais, où son père était président de la chambre de commerce et d'Industrie de Boulogne, depuis plus de 25 ans, Franck Leroy est véritablement ancré à Epernay . Il a rejoint Bernard Stasi, avant de lui succèder à la mairie en 2000. Il occupait alors le poste de directeur de cabinet de François Baroin, à la mairie de Troyes entre 1996 et 2000.

Franck Leroy est élu à la région depuis 2016. Il en est le premier vice-président depuis juillet 2021. Il est délégué à l'environnement, à la transition écologique.