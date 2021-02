Franck Longo fait le bilan de ses 7 premiers mois à la tête de la mairie de Fontaine

Franck Longo, Modem, avait mis fin de juin dernier à 75 ans de règne communiste à Fontaine, en battant le maire sortant, Jean-Paul Trovéro. Plus de 7 mois après son élection, quel premier bilan tire-t-il de ses actions, en ces temps de Covid ? Il dit se donner à fond dans son mandat de maire, tout en siégeant à la Métropole. Franck Longo était ce lundi dans les studios de France Bleu Isère au micro de Nicolas Crozel.

- Bonjour, Franck Longo. Aujourd'hui démarre le Beauveau de la sécurité, sous la houlette du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les questions de sécurité, on en parle beaucoup dans la métropole, et notamment dans votre commune. C'était un de vos axes de campagne. Qu'attendez vous de ce Beauveau ?

Comme tous les Français, j'attends des mesures concrètes. Mais, à Fontaine, je prends ces problèmes à bras-le-corps et je n'attends pas forcément que le gouvernement agisse. On est en train de mettre en place un plan de 60 caméras sur Fontaine, soit 800 000 euros d'investissement. On discute avec nos policiers municipaux pour que ceux-ci puissent intervenir le dimanche. On attend que le gouvernement fasse de même et je suis sûr qu'il le fera !

- Comment voyez-vous le positionnement du maire de la ville-centre, Eric Piolle, qui, lui, dit que ce sont des prérogatives régaliennes et que c'est à l'Etat de faire le travail ?

Je ne suis pas là pour commenter les décisions du maire de Grenoble. En tous cas, moi, dans ma commune, c'est un sujet dont je souhaite m'occuper, en collaboration avec la police nationale, qui est compétente sur notre ville. C'est pour cela que je me déplace dans nos quartiers avec nos policiers municipaux à la rencontre des habitants. A Fontaine, la police municipale est armée.

-Quand vous avez remporté les municipales en juin dernier, on a beaucoup parlé de vous car vous étiez celui qui avez fait tomber un bastion communiste et vous êtes aussi l'un des plus jeunes maires de l'Isère, vous avez 32 ans. Comment se passe votre mandat dans ce contexte de crise sanitaire ?

En ce moment, ce n'est évident pour personne! On a pris des mesures liées au Covid, je pense à la piscine gratuite cet été. On a dépensé plus de 400 000 euros pour acheter des masques, en personnel d'entretien. Avec notre CCAS, on a augmenté les aides facultatives. On a exonéré nos commerçants des taxes d'occupation du domaine public. En revanche, je souhaite aussi mettre en œuvre le programme pour lequel j'ai été élu. Sur la gestion communale, _j'ai baissé mon indemnité de maire de 1000 euros par mois_, j'ai supprimé la voiture de fonction du maire et du premier adjoint. On travaille aussi pour les écoles. On a acheté 70 ordinateurs pour toutes nos classes élémentaires. On est en train de reconstruire une école, c'est un projet de 13 millions d'euros. On va végétaliser les cours d'école, la ville. On a un plan de 2,5 millions d'euros d'économie d'énergie, sur les véhicules municipaux.

- Quelle est la place de Fontaine dans la Métropole ? Vous ne faites pas partie de la majorité mise en place à gauche par le président Christophe Ferrari.

Et bien, cela se passe plutôt bien. Je crois que le centre que nous représentons à la Métropole est écouté. Cette majorité, composée de nombreux groupes, c'est compliqué. Mais on a toute notre place et j'en suis satisfait.

-Que pensez-vous du projet de Christophe Ferrari de rénover, à grands frais, le siège de la Métropole ? Cela fait polémique.

Oui, il y a débat. On est pris entre deux obligations : faire attention à nos dépenses et rénover un siège qui est vieillissant et qui présente des problèmes de sécurité, ce qui n'est pas l'idéal pour nos agents. Donc, oui, il faut rénover en restant dans les clous financiers.

-Avez-vous envie de vous présenter aux élections départementales ?

Oh! Cela, c'est une autre question. D'abord, on n'est pas certain que les élections départementales et régionales pourront avoir lieu cette année, à cause du Covid. Moi, je me concentre avant tout sur mon travail de maire. Après, on espère que notre commune pourra peser au Département ou à la Région. Mais être maire, c'est déjà bien. Cela occupe tout mon temps !