Franck Proust "Certaines personnes sont comme des pièces de monnaie : à 2 faces mais sans aucune valeur"

Un plébiscite, et sans surprise : à 57 ans Franck Proust est élu ce mercredi nouveau président de Nîmes Métropole, et succède au centriste Yvan Lachaud. Il a dans la foulée fait élire ses 15 vice-présidents, à commencer par le maire de Générac Frédéric Touzellier. Ses premiers sentiments, et surtout ses projets pour l'agglomération nîmoise : Franck Proust "fait son 7h50" ce jeudi matin, en direct des studios de France Bleu Gard Lozère.

Franck Proust travaille aux côtés de Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, depuis 2001. Il était aussi son premier adjoint depuis 2008, et Julien Plantier lui a succédé pour la nouvelle mandature. Vice-président du Parti Populaire Européen, il espère notamment pendant son mandat prolonger la ligne T2, réaliser une 3e voie pour relier Nîmes-Centre à la nouvelle gare "Nîmes Pont-du-Gard", créer avec l'agglomération un hub européen sur la gestion des risques, mais aussi mettre en place une police intercommunale.