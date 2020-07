Franck Proust "Le passé c'est un peu comme l'écume des vagues"

Franck Proust a été élu ce mercredi matin nouveau président de Nîmes Métropole. L'ancien premier adjoint de Jean-Paul Fournier à la mairie de Nîmes l'emporte avec 79 voix (105 votants, 26 bulletins nuls ou blancs). Mais son discours a marqué les esprits. Il a notamment déclaré : "Certaines personnes sont comme des pièces de monnaie, à deux faces, mais sans aucune valeur". Franck Proust s'est expliqué ce jeudi, il a choisi de venir faire son 7h50 sur France Bleu Gard Lozère, et vous pouvez retrouver ici l'intégralité de cet entretien.

Est-il toujours en colère ? "Non, pas du tout. J'ai dit ce que j'avais sur le coeur. Entre les municipales à Nîmes et une campagne un peu compliquée à l'agglomération, il y avait des choses.. vous savez, la politique, je l'ai toujours pratiquée au sens noble du terme." A qui en veut-il alors ? A Yvan Lachaud ? "Oui, en partie. Mais vous savez, le passé c'est un peu comme l'écume des vagues. A partir de ce matin, 8h, je vais à la communauté d'agglomération, et c'est fini. J'ai toujours dit les choses en face . C'est du passé, ça ne m'intéresse plus. (...) Je vais essayer d'être à la hauteur de la confiance qu'on m'a accordée"

"J'attends aussi avec impatience le rapport de la Chambre Régionale des Comptes" Franck Proust

Yvan Lachaud a notamment, avant l'élection à la présidence de l'agglomération, rappelé la mise en examen de Franck Proust, pour trafic d’influence, tentative de trafic d’influence et favoritisme dans le cadre de l’affaire Senim. "Vous savez, ça fait 18 ans que ça dure, dit-il sur France Bleu Gard Lozère. Il faudra bien que cette affaire se termine d'une façon ou d'une autre. (...) dans un Etat de droit, il y a l'indépendance de la Justice et la présomption d'innocence. Mais bon, voilà, cette affaire se terminera un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre"

Il a notamment pour ambition pendant son mandat de prolonger la ligne T2, réaliser une 3e voie pour relier Nîmes-Centre à la nouvelle gare "Nîmes Pont-du-Gard", créer avec l'agglomération un hub européen sur la gestion des risques, mais aussi mettre en place une police intercommunale. Le nerf de la guerre : l'argent. Le budget de fonctionnement devrait être de moins 15 % sur 2021/22. "J'attends aussi avec impatience le rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Il y aura peut-être aussi un audit financier"