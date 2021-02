Franck Riester ministre chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité en visite dans la Vienne

Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité sera en visite dans la Vienne jeudi 25 et vendredi 26 février. Il visitera notamment l'entreprise Canapés Duvivier.

Il visitera l’entreprise Canapés Duvivier à Usson du Poitou qui fera rayonner les savoir-faire traditionnels des entreprises du patrimoine vivant lors de l’Exposition universelle de Dubaï, à laquelle elle participera en tant que partenaire du pavillon France.

Il se rendra sur le site de B. Braun, entreprise familiale allemande à Chasseneuil-du-Poitou qui illustre le rôle moteur que jouent les entreprises étrangères implantées en France dans nos exportations.

Il visitera enfin l’entreprise Secatol, à Saint-Benoit, spécialisée dans la fabrication de matériel de chantier, qui a fait du « fabriqué en France » un véritable atout à l’export.