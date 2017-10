Franck Riester : "On réfléchit à la création d'un nouveau parti de droite"

Le sort du député Les Républicains Franck Riester devrait être scellé ce mardi soir à 18h. Il risque l'exclusion de son parti pour avoir soutenu la politique d'Emmanuel Macron. Mardi matin sur France Bleu Paris le député a indiqué qu'il envisageait la création d'un nouveau parti de droite.

Franck Riester député de Seine-et-Marne et ancien maire de Coulommiers risque d'être exclu du parti Les Républicains. Il siège à l'Assemblée nationale dans le groupe "Les constructifs" et il soutient la politique d'Emmanuel Macron. Son parti Les Républicains doit tenir une réunion ce mardi pour décider sans doute de l'exclure. Un autre député et quatre membres du gouvernement, à savoir Thierry Solère (LR), Gérald Darmanin (LR), Bruno Lemaire (LR), Sébastien Lecornu (LR) et le Premier ministre Edouard Philippe (LR), devraient subir le même sort.

"Je ne redoute pas cette exclusion, indique Franck Riester, mais je ne m'en réjouis pas. C'est un parti dans lequel j'ai milité depuis l'âge de 15 ans.... Je suis vraiment quelqu'un de droite qui fait partie de la droite républicaine".

"Soutenir le gouvernement quand on est d'accord"

Franck Riester affirme qu'il réfléchit avec d'autres "à la création d'un nouveau parti de droite qui sera clair par rapport au Front national, qui sera clair sur sa ligne politique et qui travaillera en partenariat avec nos amis centristes de l'UDI" qui soutiendra le gouvernement quand il sera d'accord avec ses décisions.

Il explique que s'il n'a pas démissionné c'est parce qu'il a "cru à un moment donné qu'on allait pouvoir faire évoluer la mentalité d'un certain nombre de dirigeants".

Frank Riester rappelle qu'Emmanuel Macron, qu'il soutient, a décidé de "tendre la main à un certain nombre de personnalités de la droite... et qu'il mène un certain nombre de réformes que la droite a toujours soutenues et que parfois elle n'a pas eu le courage de mettre en œuvre, eh bien ce parti républicain qui a perdu deux élections de suite se permet de ne pas se remettre en question et d'exclure ceux-là même qui, fort de leur conviction, ont choisi de rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron".

Il estime qu'on est là "au comble du sectarisme, au comble de la politique à l'ancienne".