François André, député PS d'Ille-et-Vilaine, votera pour Emmanuel Macron

François André, député socialiste d’Ille-et-Vilaine, va soutenir Emmanuel Macron lors de la prochaine présidentielle. Pour lui, le candidat "d'en Marche", est le seul "de nature à rassembler les français".

François André appelle à voter Emmanuel Macron lors de la prochaine élection présidentielle. Le député socialiste d'Ille-et-Vilaine soutient le candidat "d'en Marche", contrairement à tous les autres parlementaires socialistes d’Ille-et-Vilaine. Les sénateurs Sylvie Robert et Jean Louis Tourenne, les députés Nathalie Appéré, Marcel Rogemont et Marie-Anne Chapdelaine ont eux, apporté leur soutien à Benoit Hamon, candidat du parti Socialiste. "Je regarde la situation telle qu'elle est, et je considère que face à la menace que représente Marine Le Pen ou François Fillon, il n'y a pas d'autres choix que de se ranger derrière celui qui rassemble le plus. Et à travers un programme progressiste, réaliste, lucide mais également généreux, Emmanuel Macron propose un compromis qui est de nature à rassembler les français".

François André © Radio France - Radio France

"Je ne veux pas d'un choix impossible entre une droite extrême et l'extrême-droite"

En septembre dernier, François André s’était affiché auprès d’Emmanuel Macron, au salon de l’élevage de Rennes. Son soutien au candidat "d'en Marche" n'est pas forcément surprenant. "C'est le fruit d'une réflexion entamée depuis plusieurs mois. On est dans une situation politique que beaucoup reconnaissent comme exceptionnelle. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Je ne veux pas me retrouver devant un choix impossible entre une droite extrême et l'extrême-droite. Je crois à la nécessité de rassembler l'ensemble des progressistes dans leur diversité et c'est ce que propose Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle je le soutiens aujourd'hui". L'élection présidentielle française de 2017 aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai.