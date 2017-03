François Asselineau : le candidat de l'UPR soutenu par 200 adhérents en Dordogne

A un mois tout juste du premier tour de l'élection présidentielle, François Asselineau célèbre ce samedi les dix ans de son parti, l'Union Populaire Républicaine (UPR) qui compte un peu plus de 20 000 adhérents en France, dont 200 en Dordogne.

C'est la fête ce samedi pour François Asselineau, le candidat de l'Union Populaire Républicaine (UPR) : son mouvement politique a 10 ans. Et à un mois toutpile du premier tour de l'élection présidentielle, il compte de plus en plus d'adhérents.

200 adhérents périgourdins

"C'est une croissance exponentielle", lâche Antoine Da Costa, le chef délégué régional en Aquitaine. "La Dordogne est l'un des départements de la Nouvelle-Aquitaine qui a le plus parrainé François Asselineau pour la présidentielle." Dix-sept maires périgourdins en effet lui ont accordé leur voix, la plupart maires de petites communes.

C'est le cas de Marcel Lavoix, le maire de Saint-Martin-le-Pin, village de 300 habitants dans le Nontronnais. Cet élu "plutôt de gauche", a voulu laisser sa chance au candidat "de ce petit parti, qu'il puisse dire ce qu'il a à dire."

Il parle du tissu rural, de nos petites communes... pour moi c'est très important

— Marcel Lavoix, maire de Saint-Martin-le-Pin

Antoine Da Costa reconnaît que le parti a été approché par "énormément de maires ruraux", ceux qui souffrent de la situation "face à la loi Notre, à la destruction programmée de 20 000 communes en France."

Aujourd'hui, en Dordogne, l'UPR recense 200 adhérents. "On pourrait être entre 350 et 400 au moment des législatives dans le département", lance Antoine Da Costa. Au niveau national, actuellement à 20 342 militants, le parti espère en rassembler 25 000 à la présidentielle, et "au moins 35 000" d'ici les élections législatives en juin prochain.