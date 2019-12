L'ancien secrétaire d'Etat et sénateur François Autain est décédé

L'annonce par Clémentine Autain du décès de son oncle François Autain entraîne de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Médecin de profession, François Autain fut maire de Bouguenais, près de Nantes, de 1971 à 1993, sénateur de Loire-Atlantique de 1983 à 2011 et plusieurs fois secrétaire d'Etat. Il avait 84 ans.

Il a notamment présidé la mission d'information parlementaire du sénat sur le Mediator.

Françoise Verchère qui lui a succédé à la mairie de Bouguenais est très affectée :

François Autain était mon père en politique et quelqu'un de très proche

Très émue, elle lui rend hommage :

Il avait une grande indépendance d'esprit. Il avait depuis très longtemps de vraies convictions de gauche. Il a toujours été révolté par l'injustice et les puissants. Il avait encore une capacité d'indignation

Comme maire de Bouguenais, Françoise Verchère rappelle que François Autain "avait la volonté d'innover en démocratie, de permettre à des gens modestes de se loger, d'avoir accès à la culture, aux sports, aux services sociaux. Grâce à lui Bouguenais est resté longtemps un _laboratoire de redistribution sociale_."

Au niveau national, l'ancienne élue rappelle que François Autain "a fait partie des premiers gouvernements de gauche, et c'est sous son impulsion qu'il y a eu la première vague de régularisation des immigrés après l'élection de François Mitterrand."

Françoise Verchère conclut son hommage à François Autain en disant de lui que :

Il avait une culture immense, beaucoup d'humour, il était très drôle et très intelligent; et dans le personnel politique on n'en rencontre pas autant que ça"