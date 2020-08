François Avisseau candidat aux élections sénatoriales dans l'Indre

Un quatrième candidat se lance dans la course aux élections sénatoriales. François Avisseau, maire délégué de Chantôme, est à son tour candidat. Il portera la candidature socialiste.

Après Nadine Bellurot, Frédérique Gerbaud et Jean-Yves Hugon, un quatrième concurrent entre en lice pour les élections sénatoriales. François Avisseau portera la candidature du Parti socialiste pour le scrutin prévu le 27 septembre. Le maire délégué de Chantôme, âgé de 30 ans, est également directeur de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Limoges depuis juillet 2019. Il est professeur agrégé en histoire moderne et contemporaine.

Dans un communiqué de presse adressé à France Bleu Berry, François Avisseau indique qu'il doit officiellement déclarer sa candidature ce vendredi lors d'une conférence de presse pour "dévoiler les raisons qui m’ont déterminé à m’engager dans cette élection, ainsi que les principales orientations de la campagne que je mènerai".

Sophie Cazé, conseillère municipale déléguée à la Culture à Issoudun, sera la remplaçante de François Avisseau.