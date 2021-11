François Bayrou annoncé aux Premières Rencontres de la Ruralité Conquérante à Venarey-les-Laumes

Pour la députée de Côte-d'Or, Yolaine de Courson, François Bayrou est "la personnalité politique la mieux placée pour construire et mettre en avant une vision de la Ruralité conquérante et innovante."

Ministre plusieurs fois, président du Mouvement Démocrate, maire de Pau, président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées et Haut-Commissaire au plan sur la nomination du Président de la République, il contribuera à éclairer lors de cette journée les grands enjeux de la ruralité sur l’agriculture, la démographie, l’énergie et notre indépendance stratégique, et à approfondir le Manifeste de la Ruralité Conquérante initiée par Yolaine de Courson et soutenue par plus de 1200 signataires, élus, citoyens ou issus de la société civile.

Pour initier durablement cette Ruralité Conquérante, seront rassemblés lors de cette Journée, entreprises, associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire, agriculteurs, coopératives, artistes, élus locaux et institutions publiques autour d’ateliers et conférences qui portent la ruralité de demain, en partenariat avec la plateforme pourunecause.fr. François Bayrou interviendra pour ouvrir l’événement.