François Bayrou, cas contact d'Emmanuel Macron : "Je vais prendre les précautions nécessaires"

François Bayrou est cas contact d'Emmanuel Macron. Alors que le chef de l'Etat a été diagnostiqué positif au Covid-19 apprend-on ce jeudi, le maire de Pau et haut-commissaire au Plan, dînait mercredi soir à L'Élysée. Un dîner de travail à propos des élections régionales, des réformes à venir et du référendum sur l'écologie. "C'était une soirée de travail avec des précautions et des mesures barrières strictement appliquées dans la grande salle des fêtes de l'Elysée" a confié François Bayrou sur France Bleu Béarn Bigorre, "en principe, les précautions ont été prises". Le Premier ministre Jean Castex est à l'isolement tout comme Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. François Bayrou va en faire autant : "Je vais prendre les précautions nécessaires, être à l'isolement et travailler depuis chez moi en remplaçant les rendez-vous par des visios".

François Bayrou cas contact du président Emmanuel Macron testé positif Copier

Emmanuel Macron aurait été contaminé pendant le sommet de Bruxelles jeudi et vendredi derniers. Pas moins de cinq dirigeants européens ont annoncé se placer à l'isolement par précaution : les chefs de gouvernement luxembourgeois, belge, portugais, espagnol Pedro Sanchez, ainsi que le président du Conseil européen. Le dernier conseil des ministres de l'année se déroulera lundi en visio conférence.