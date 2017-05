François Bayrou : "je ferai tout ce que je peux pour que le gouvernement entende les besoins des Palois"

François Bayrou, ministre d'État en charge de la Justice et maire de Pau, pour encore quelques semaines, était l'invité de France Bleu Béarn ce lundi matin. Même s'il doit quitter son fauteuil, il assure qu'il continuera à suivre de près les dossiers de la ville.

Le nouveau ministre d'État a réservé son premier déplacement ministériel à sa ville de Pau vendredi. Ce lundi matin, il était l'invité de France Bleu Béarn pour faire le point sur sa nomination, et l'avenir de la ville. L'Elysée exige de tous les ministres concernés qu'ils démissionnent de leurs mandats exécutifs locaux sous un mois, c'est à dire juste après les élections législatives au plus tard.

"J'ai choisi Pau pour le premier déplacement parce que j'étais absolument certain qu'ici au moins les magistrats, les avocats, les personnels de la maison d’arrêt et de la protection de la jeunesse sauraient que c'était une visite qui n'était pas extérieure, détaille-t-il. Cela permettait de dire plus de chose. J'ai intention que partout en France il y ait ce lien direct avec ceux qui ont la lourde charge de porter l'oeuvre de justice en crise aujourd'hui pour des questions de moyens et de reconnaissance. J'étais heureux de pouvoir partager avec mes concitoyens du ministère de la justice cette réflexion".

Parisien, je ne le suis pas et je ne le serai jamais - François Bayrou

Pour autant, François Bayrou a assuré, une nouvelle fois qu'il resterait présent à Pau : "parisien je ne le suis pas et je ne le serai jamais, dit-il. Je suis entièrement béarnais, enraciné dans ma ville, dans ma mission, dans le développement de la ville et dans l'affirmation de l'identité du Béarn". Il a été élu pour un mandant de six ans, mais devra donc partir au bout de trois ans : "Partir? Jamais, assure-t-il. Je ne partirai jamais. Il y aura une adaptation, mais c'est la même équipe, le même projet. Seule l'organisation est différente. Je continuerai à porter les dossiers de ma ville, je ferai tout ce que je peux pour que le gouvernement entende les besoins, les attentes, les espoirs de notre ville qui a si profondément changé en trois ans.

Dans ces conditions, comment tout mener de front? "D'ici à la fin du mois de juin, après les législatives, il y aura cette nouvelle organisation pour la mairie explique François Bayrou. Mais évidemment je resterai élu de ville et je garderai un bureau à la mairie. Je continuerai à faire le point sur les dossiers quotidiennement. Tous les gros dossiers sont lancés, il reste à affiner un ou deux dossiers mais on est en fin de préparation, par exemple pour le foirail. Nous avons un calendrier d'inauguration des travaux achevés extraordinairement chargé, et que je vais naturellement assumer. Le stade du hameau par exemple sera inauguré en novembre, et je serai là chaque semaine comme il faut que je sois là parce que je suis un élu de la cité et j'ai bien l'intention de le rester".

Qui pour le remplacer?

Le maire de Pau va donc devoir quitter son fauteuil, mais il restera conseiller municipal : "Je vais réunir l'ensemble des élus, mais il n'y aura pas de grande surprise, et je fais un clin d’œil à Jean-Paul Brin (son adjoint en charge de la coordination générale et de l'urbanisme, ndlr). _Si Josy Poueyto (sa première adjointe, ndlr) est élue aux législatives, elle continuera à jouer son rôle dans les affaires sociales"_.

Il assure qu'il savait qu'il devrait choisir entre son ministère et la mairie. "C'est la règle maintenant pour tous les gouvernements, explique-t-il. Mais j'ai dit depuis le début que je resterai maire de Pau et que je ferai tout mon possible pour que mon pays s'en sorte. Parce qu'un citoyen de Pau dépend au fond de deux cadres. Le premier : il faut que la ville aille bien, que la ville rayonne. Et elle va nettement mieux. On me le dit dans la rue, c'est formidable comme la ville change. Vous avez entendu les chiffres de fréquentation du Grand Prix. Le sport, la culture y contribuent et la démocratie interne à la cité. Et le citoyen de Pau dépend d'une deuxième chose : savoir si la France va mieux. Parce que l'emploi, l'éducation, la justice, c'est lié à la situation du pays. Donc cette promesse, je ferai tout ce que je peux pour que la France s'en sorte, je la tiens en acceptant cette place importante, même cruciale, au sein de l'équipe gouvernementale".

Faire entendre la voix des Palois

Sa nomination va-t-elle apporter quelque chose au Béarn? Oui, répond le ministre d'État : "lorsque vous avez pour défendre un dossier de la cité quelqu'un qui est en situation gouvernementale, forcément sa voix est un peu plus entendue. Je n'aime pas l'arbitraire, mais avoir des avocats dont la voix porte c'est évident que pour une cité, une région, ça compte. Ça peut faire entendre des raisons que les autres ont du mal à faire entendre". Dans ces conditions, le garde des Sceaux pourra-t-il accélérer les choses pour le tribunal de Pau, où il manque toujours quatre magistrats? "Un mouvement est lancé, dit-il. J'espère qu'il va arriver à mettre à niveau le personnel, les emplois nécessaires pour que justice soit bien rendue à Pau".

Le ministre du quotidien

François Bayrou entend aussi régler les problèmes pratiques "*_ceux qui tiennent au papier dans les photocopieuses ou au système informatique du ministère de la Justice. *Je veux être à la fois le ministre des principes et le ministre qui essaie de régler le plus vite possible les soucis de la vie de tous les jours. Parce que ce qui empoisonne la vie de tous ceux qui rendent la justice, ça n'est pas tant les grands principes que ce qui se passe dans leur vie de tous les jours, dans les bureaux, qui rend difficile l'exécution de leur travail_".

Au sujet de l'affaire El Sistema, et de sa mise en examen pour diffamation, François Bayrou reste sur ses positions : "j'ai pris la défense des contribuables de la ville. Je l'ai dit sans aucun mot diffamatoire. C'est la seule procédure qui existe dans laquelle il n'y a aucune enquête. Mais pour montrer l'importance de cette affaire, l'audience aura lieu en 2019. Sera-t-il encore ministre de la justice? "Et bien nous verrons. Ni vous ni moi ne savons ce qui se passera en 2019".