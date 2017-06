François Bayrou : "la politique est un sport violent"

François Bayrou a inauguré ce vendredi matin la place de Verdun rénovée. Cette cérémonie marquait aussi le retour du maire à Pau, après un mois seulement passé au gouvernement.

François Bayrou est de retour à Pau. Le désormais simple maire a inauguré vendredi matin la place de Verdun rénovée. Après un an de travaux, il y a maintenant 1300 places de parking, payantes à partir du 1er août, 800 mètres de promenade, des jeux pour les enfants. Coût du chantier : 2,3 millions d'euros.

Cette cérémonie marquait aussi le retour du maire à Pau, après un mois seulement passé au gouvernement. L'ancien ministre de la justice a expliqué mercredi avoir choisi "la liberté de jugement et la liberté de parole" pour se défendre dans l'affaire des emplois présumés fictifs des eurodéputés Modem.

Quitter la place Vendôme a été une décision difficile à prendre explique François Bayrou : "je n'ai pas dit que c'était facile. Mais si vous connaissez dans la vie des choses faciles, il ne faut pas faire de la politique. La politique est un sport violent, détestable par moment, par des pratiques des attitudes qui s'y développent et tout le monde voit bien que tout ça est très malsain. Qu'on bâtisse une actualité sur des dénonciations anonymes, absolument infondées, et tous ceux qui me connaissent le savent, c'est très inquiétant pour l'avenir. Je n'arrête pas de recevoir des coups de fil, y compris d'adversaires politiques, qui disent "mais où on va, si on continue comme ça?" Et bien j'espère que tout cela va nous permettre de réfléchir pour trouver un équilibre nouveau. Je me défendrai absolument sans aucune crainte, parce que la loyauté qui est ma ligne de vie, je n'y ai jamais manqué".

Le prochain conseil municipal aura lieu vendredi 30 juin.