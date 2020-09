François Bayrou nommé haut-commissaire au plan : à quoi va-t-il servir ?

François Bayrou a été choisi pour réfléchir à la France de demain. Alors que le gouvernement a dévoilé son plan de relance de l'économie de 100 milliards d'euros, le président du MoDem est nommé haut-commissaire au plan. Une nomination officielle qui doit avoir lieu ce jeudi au cours du conseil des ministres. C'est Emmanuel Macron qui l'a choisi, et c'est aussi le président de la République qui a a signé sa lettre de mission.

Pour autant, et contrairement à ce qu'il souhaitait initialement, François Bayrou sera rattaché au Premier ministre. Il aura pour mission de penser les vingt à trente prochaines années, alors même que la crise sanitaire n'est pas encore terminée. Peu importe, car pour Emmanuel Macron la "gestion des crises au quotidien revient au gouvernement." La responsabilité du Haut Commissariat est selon le chef de l'Etat de "semer les graines pour demain et retrouver le sens du temps long."

200 collaborateurs et un budget de 15 millions d'euros

Si le décret instituant un haut-commissaire au plan (publié le 1er septembre) ne fait quelques lignes, les futures missions du maire de Pau se précisent. Il aura en fait une fonction de conseil et de réflexion et devra éclairer les pouvoirs publics sur les différents enjeux auxquels la France sera confrontée à moyen et long terme. Des enjeux qui seront "démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels" selon le décret.

Pour mener à bien cette tâche, François Bayrou ne sera pas tout seul. Il va pouvoir s'appuyer sur quelques 200 collaborateurs et un budget de 15 millions d'euros. Il s'agit en fait des moyens de France Stratégie, un organe public de conseil. Une institution qui s'appelait "Commissariat général du Plan" jusqu'en 2006. Car le haut-commissariat au plan n'est pas une idée neuve. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, en 1946, Charles de Gaulle avait eu la même. C'est cela même qui avait permis de relancer l'économie et l'industrie du pays.

François Bayrou empêché de revenir au gouvernement

En devenant haut-commissaire au plan, François Bayrou pourra conserver son mandat de maire de Pau (Béarn) car il exercera cette nouvelle fonction bénévolement. Officiellement, il n'entre pas au gouvernement. En 2017, le président du MoDem avait été nommé Garde des sceaux. Une fonction qu'il avait du quitter au bout d'un mois, après avoir été mis en cause dans l'affaire des emplois présumés fictifs dans son parti.