François Bayrou officiellement nommé Haut-Commissaire au Plan

C'était attendu depuis des semaines, c'est désormais officiel, François Bayrou a été nommé en Conseil des ministres ce jeudi Haut-Commissaire au Plan et à la Perspective, un poste créé en 1946 et enterré depuis mars 2006. Le maire de Pau lui-même, notamment dans son livre de 2012, La France solidaire, évoquait "un Commissariat aux stratégies nationales, qui sera chargé, avec les acteurs de terrain, tous les acteurs, d’étudier filière par filière quels sont les produits de demain, comment on peut grouper nos forces pour retrouver notre place sur les marchés nationaux, européens et mondiaux...".

Une lettre de mission d'Emmanuel Macron

Tout au long de l'été, l'Élysée à justifié la nécessité "de retrouver le sens du temps long" à travers une instance "qui réfléchit à plus long terme et avec moins de contraintes, en connaissant le pays", selon les mots d'Emmanuel Macron. Si à Pau la nomination du maire de Pau fait grincer les dents de l'opposition, l'édile a promis que sa nouvelle fonction ne l’empêcherait pas d'être pleinement maire de Pau. François Bayrou a précisé que, comme actuellement, il se contenterait de passer deux jours par semaine à Paris.

Olivier Dartigolles, conseiller municipal d'opposition : "Un arrangement au sein de la Macronie" Copier

"Il existe de très grands sujets dont on ne parle jamais, encore faut-il déterminer ce qui est vital et imposer aux décideurs et à l'opinion publique de se saisir des problèmes qui méritent une réponse à 10, 20 ou 30 ans et non pour 10, 20 ou 30 jours", a confié ces dernières semaines le maire de Pau, insistant pour que sa nomination intervienne en Conseil des ministres, par le président de la République. "J'écrirai moi-même sa lettre de mission", a détaillé Emmanuel Macron. Reste désormais à en connaître le contenu.