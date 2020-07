François Bayrou réélu président de la communauté d'agglomération Pau Pyrénées

La réunion s'est tenue exceptionnellement dans la grande salle du palais Beaumont qui accueille habituellement les thés dansants. Et la chorégraphie électorale était bien réglée. François Bayrou, seul candidat, a été réélu avec 74 voix sur 84 votants, il y a eu un bulletin nul et neuf blancs. Il retrouve sa partenaire première vice-présidente : Monique Sémavoine, la maire de Mazères-Lezons. Les maires des plus grosses communes sont également élus : Nicolas Patriarche pour Lons ; Valérie Revel pour Lescar ; Jean-Yves Lalanne pour Billère ; Francis Pées pour Gan ; Jean-Louis Calderoni pour Bizanos ; Pascal Mora pour Gelos ; Claude Ferroto pour Aressy.

Pour la suite, Idron, Artigueloutan, Arbus, Sendets et Lée quittent la scène, les maires de Meillon (Patrick Buron), Artiguelouve (Jean-Marc Denax) et la plus petite commune de toutes Beyrie (Philippe Faure), deviennent vice-présidents. La grande nouveauté c'est que Pau aura deux vice-présidents, ce qui n'était pas le cas dans la précédente assemblée : Jean louis Pérez, le monsieur finances de la ville de Pau, et Mohammed Amara, le président de l'université. Quinze élus au total. On a ensuite procédé à l'élection du bureau et des représentants de l'agglomération dans différents organismes.

Une partie des vice-présidents autour de François Bayrou © Radio France - Marie line Napias

Dans ce carnet de bal, Le communiste olivier Dartigolles n'a pas fait "banquette" : il a félicité François Bayrou pour son talent de planification pour les prochaines années, allusion bien sûr à son éventuelle nomination comme Haut commissaire au plan, le président s'en est tiré avec une pirouette, on était pas au bal des débutantes...