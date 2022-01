François Bayrou se justifie sur l'action du Haut-Commissariat au Plan

"A quoi s’emploie vraiment le haut-commissaire au plan ?" s'interroge le journal Le Monde à propos de François Bayrou, dans un article paru ce vendredi 27 janvier et titré : François Bayrou, un si discret haut-commissaire au plan. L'article pointe autant du doigt la production du Haut-Commissariat au Plan (HCP) que le fait de retrouver dans l'organigramme du Haut-Commissariat deux de ses proches au MoDem et à la mairie de Pau. Contacté par France Bleu Béarn Bigorre, François Bayrou argumente point par point.

Sur la production du Haut-Commissariat au Plan

"Seize mois et dix « notes d’ouverture » plus tard, pourtant, bien malin qui peut dire ce que fait réellement François Bayrou au HCP", écrit Le Monde. François Bayrou y voit lui un bilan "remarquable" : "Nous avons produit dix notes stratégiques sur des sujets aussi importants que la démographie, le nucléaire dans l'électricité, le commerce extérieur ou encore la reconquête de la production et l'énergie... Pour la dimension de l'équipe, constituée seulement de quelques unités, c'est remarquable et ça a changé le regard sur beaucoup de ces sujets".

Sur la nomination de Clarisse Johnson Le Loher

Le Monde révèle la nomination en février 2021 de Clarisse Johnson Le Loher, par ailleurs adjointe à la sécurité à Pau, comme conseillère dans l'équipe paloise du HCP. Une nomination tout sauf cachée assure François Bayrou qui se justifie : "Elle fait partie à temps partiel de l'équipe à Pau, avec le général commandant les forces spéciales à la retraite Thierry Ducret et Gilles Arzel le directeur de la Caisse d'assurance maladie. Parce qu'elle est universitaire, et parce que je cherchais un agrégé sachant écrire, comme on dit, et ça ne se trouve pas sous les pas d'un cheval, croyez-moi".

Sur sa cheffe de cabinet au MoDem qui l'est aussi au HCP

L'article du Monde nous apprend aussi que Delphine Sémavoine, cheffe de cabinet de François Bayrou au MoDem, l'est aussi au Haut-Commissariat au Plan. "J’ai un contrat à 70 % avec le HCP et un contrat à 30 % avec le MoDem et je m’en tiens strictement à cette répartition", détaille-t-elle auprès de nos consœurs. François Bayrou n'y voit rien à redire et s'offusque même d'une éventuelle question sur une confusion des postes : "Vous voulez rire ? Elle travaille avec moi depuis quinze ans ! Quand j'ai besoin de collaborateurs, c'est la moindre des choses qu'elle puisse avoir un temps partiel à l'un et à l'autre. C'est le secrétariat général du gouvernement qui a décidé quel était le pourcentage de temps sur le contrat du HCP, et sur celui du MoDem".

"Qu'on puisse essayer de faire des histoires avec des choses totalement transparentes... Mais bon, c'est les campagnes électorales, avance François Bayrou. "Vous en connaissez des responsables de grandes institutions qui sont bénévoles ? fait mine d'interroger le maire de Pau, j'ai choisi d'être intégralement bénévole, c'est sans précédent ! Quand je dis intégralement bénévole, c'est ni salaire, ni indemnité, ni remboursement de frais, ni voyages, ni voiture, ni chauffeur. Rien. Il a fallu faire un décret spécial qui n'avait jamais été fait pour la situation que j'exigeais". Le Haut-Commissaire au Plan dit enfin regretter "une époque où on fait des polémiques salissantes à propos de tout".