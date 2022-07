François Braun ministre de la Santé : une nomination très commentée en Moselle

"On est surpris, un peu dubitatifs..." Eric Schneider, délégué du syndicat Sud-Santé au CHR de Metz-Thionville n'est pas le seul à exprimer ce sentiment à l'annonce, ce lundi 4 juillet, de la nomination de François Braun au poste de ministre de la Santé du gouvernement Borne II. François Grosdidier, le maire LR de Metz, s'imaginait-il également un destin ministériel au chef des urgences du CHR ? "Pas à priori. C'est vraiment le médecin de terrain qui ne se passionnait pas pour la politique, la politique partisane en tout cas." Reste que François Braun avait déjà, depuis quelques mois, mis un pied en politique. En acceptant d'abord d'être "référent santé" d'Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle. Puis en menant la "mission flash" sur la crise des urgences que lui a confié le Président de la République en juin. Mais de la à ranger sa blouse et son stéthoscope pour prendre la tête de l'un des ministères les plus sensibles et les plus en vus du moment... La directrice du CHR Metz Thionville en revanche ne se dit pas surprise de cette annonce. "C'est un honneur pour l'hôpital" se félicite Marie-Odile Saillard, "c'est une bonne chose pour le centre hospitalier régional, pour toute la Lorraine."

Connaisseur des dossiers

Est-ce l'homme de la situation pour redresser un système de santé qu'il qualifie lui même d'"à bout de souffle" ? Marie-Odile Saillard botte en touche mais salue un professionnel "qui connait bien nos problématiques, l'hôpital public en général et les urgences en particulier." La tâche qui attend François Braun est immense. "J'attends une prise en compte équilibrée des choses. Nous sommes dans une crise des urgences qui est le symptôme d'une crise plus grave et antérieure au Covid." Surtout en Moselle où les problèmes de ressources humaines sont aggravés par la proximité et la concurrence du Luxembourg. Sur ce point, comme sur le dossier de l'universitarisation du centre hospitalier, François Grosdidier espère aussi tirer des avantages "pour prendre en compte et faire enfin considérer nos problématiques en Lorraine Nord."

Déjà critiqué

Son absence d'expérience politique est-elle un désavantage pour faire avancer ses idées et ses projets ? "Cela peut-être un défaut ou une qualité" répond le maire de Metz, "à partir du moment où il garde ses convictions et qu'il est imprégné de la réalité du terrain." Eric Schneider est plus réservé. "Tous les derniers ministres que nous avons eu nous ont mis à genoux avec toutes leurs lois. Il devra batailler avec ses collègues du gouvernement pour l'hôpital. Si il le fait tant mieux. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, cela ne se fera pas avec des mesurettes. On attend..." conclut-il, sans grande conviction. Le statut de blouse blanche ne protège pas François Braun des critiques. "Pour nous, cette nomination est une véritable provocation", a réagi sur franceinfo Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (AMUF), remonté contre les propositions de la mission flash.

Marie-Odile Saillard, elle, perd un chef de pôle, en pleine crise est à l'heure où chaque poste compte. "Merci Madame la Première Ministre..." conclut-elle avec le sourire...