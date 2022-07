François Braun, nouveau ministre de la Santé Terrifortain : un nom de famille qui résonne à Belfort

C'est l'une des surprises du remaniement ministériel de ce 4 juillet 2022 : à l'âge de 59 ans, François Braun succède à Brigitte Bourguignon pour devenir ministre de la Santé. Le Belfortain était jusqu'ici le chef du service des urgences du CHR de Metz-Thionville. Il avait été également sollicité ces dernières semaines par le président Emmanuel Macron pour diriger la mission Flash, destinée à trouver des solutions concernant la situation critique des urgences en France. François Braun n'a jamais exercé dans la cité du Lion, contrairement à beaucoup de membres de sa famille.

Le descendant de quatre générations

Le nom Braun est lié à l'histoire médicale de Belfort. Tout commence en 1914, juste avant la Première Guerre Mondiale : l'arrière grand-oncle du ministre est le premier Braun à s'installer dans la ville. Le chirurgien y fonde une clinique près de la gare, qui deviendra plus tard la clinique Ziegler. Plus tard, son grand-père, d'abord médecin généraliste à Giromagny, déménage son cabinet à Belfort pendant l'Occupation après avoir été délogé par les Allemands. Le grand-oncle et le père du ministre occupent eux aussi la même fonction dans la cité du Lion.

Le grand frère du ministre très ému par la nomination de son cadet

Le grand frère du ministre, lui aussi, choisit cette voie. Jean-Bernard-Braun occupe notamment le poste de chef du service des urgences de l'hôpital de Belfort pendant près de 20 ans. "On a le sentiment que la boucle est bouclée, réagit-il au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard. Après quatre générations, on arrive au bout de l'histoire familiale avec une responsabilité extrêmement importante, qui est celle de ministre de la Santé."

A peine arrivé au ministère de la Santé, François Braun a d'ores et déjà deux chantiers prioritaires sur la table : cette nouvelle vague de Covid qui frappe le pays, et la situation critique des urgences.