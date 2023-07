François Braun : "nous avons pu réaliser de très belles avancées"

C'est une tradition républicaine parfaitement respectée. Le désormais ex-ministre de la Santé François Braun a participé, ce vendredi 21 juillet, à la passation de pouvoir aux côtés de son successeur Aurélien Rousseau, au lendemain du remaniement gouvernemental annoncé par le Palais de l'Elysée.

Ultime prise de parole de l'ancien chef des urgences du CHR Metz-Thionville, un peu plus d'un an après son arrivée à ce poste clé du gouvernement. "Ce ne fut pas un chemin pavé de roses, mais ce ne fut pas non plus une traversée des enfers grâce aux rencontres extraordinaires qui ont jalonné ce chemin", a déclaré ce vendredi François Braun. "Je me demande encore ce qui a poussé un urgentiste de province, un membre de la société civile, comme ils disent, à s'embarquer dans cette aventure. La passion de la médecine peut être, qui pousse les soignants et surtout les urgentistes à relever des défis qui semblent impossible pour préserver la vie", a-t-il poursuivi.

"Les petites phrases" des "médiocres"

Remerciant Emmanuel Macron pour l'avoir choisi en juillet 2022, François Braun s'est dit satisfait de son action : "Sans jamais renier mes principes d'éthique, d'humanisme, d'équité, nous avons pu réaliser de très belles avancées dont nous nous devons tous, collectivement d'être fiers."

L'urgentiste messin n'a toutefois pas caché son amertume, assurant que venir de la société civile n'était "pas une maladie honteuse", critiquant "les petites phrases" des "médiocres avides de reconnaissance factices". "Je succède à un homme d'exception, de courage, de détermination" a, pour sa part, salué son successeur Aurélien Rousseau.