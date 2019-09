François Cuillandre candidat aux municipales à Brest en 2020

Brest, France

Vous vous présentez ou pas ? "La réponse est oui", nous a dit François Cuillandre ce jeudi matin.

Candidat "à la candidature" précise t'il car il faudra passer par le filtrage du Parti socialiste. Deux autres candidats socialistes sont sur les rangs. Le maire de Brest a donc hésité ces derniers mois : "C'est normal deux autres collègues ont annoncé leurs ambitions". Et 4 mandats, "c'est beaucoup" reconnaît-il.

François Cuillandre estime ne pas avoir terminé sa mission à la tête de Brest : "il reste des projets à mettre en oeuvre, des projets d'urbanisme à Recouvrance par exemple ou la deuxième ligne de tram".

Cette annonce de candidature intervient alors que l'actualité à Brest est marquée par les récentes violences quartier Kerourien. François Cuillandre demande, comme son collègue de Quimper Ludovic Jolivet, davantage de moyens humains. Il manque une centaine de policiers à Brest selon son maire. "Au-delà de la violence, il y a une toile de fond sur le trafic de stupéfiants et c'est pour cela que j'ai demandé une réflexion nationale sur la possibilité d'une légalisation. Soit on met les moyens policiers nécessaires et on fait de la coopération avec les Etats d'où viennent les marchandises comme le Maroc, soit on a une vraie réflexion sur la légalisation".