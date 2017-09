François Cuillandre en direct sur France Bleu Breizh Izel ce jeudi matin

Le maire de Brest, François Cuillandre effectue sa rentrée médiatique. Il sera en direct demain à 7h45 sur France Bleu Breizh Izel. Parmi les sujets d'actualité brestois : la municipalité réfléchirait à confier la surveillance de la place de la Liberté à une entreprise privée, comme aux Capucins.

Quelles économies pour la ville de Brest ?

D'abord François Cuillandre parlera d'argent. Le gouvernement a présenté le projet de loi de finances 2018 ce mercredi : 3 milliards d'économie sont réclamés aux 319 collectivités locales les plus importantes. Quel impact pour la métropole brestoise, pour notre vie quotidienne, pour nos impôts ? Le maire de Brest répondra à ces interrogations.

Confier la surveillance de la place de la Liberté à une entreprise privée ?

L'élagage des arbres square Mathon et autour de la place de la Liberté a commencé pour faciliter la surveillance de la Police. Le square Mathon est en effet un lieu de deal visible. Ces aménagements devraient amener un éclatement du trafic vers d'autres lieux. Autre sujet de crispation dans l'hypercentre : des agressions par des mineurs étrangers. Ces jeunes ne sont probablement pas isolés mais au prise à des réseaux mafieux. Le problème est complexe et n'est pas seulement répressif. Mais François Cuillandre va sans doute nous répondre que les éducateurs spécialisés sont de la compétence du Conseil départemental. En revanche, la municipalité réfléchit à confier la surveillance de la place de la Liberté à une entreprise privée, comme les Capucins. Cette hypothèse necessite d'étudier notamment les implications juridiques.

Le potentiel économique du fond de la Penfeld

Florence Parly, ministre des armées est pressentie pour une visite à Brest les 13 et 14 octobre prochains. François Cuillandre a l'intention de profiter de sa visite pour discuter du potentiel économique du fond de la Penfeld, actuellement terrain militaire. Nous demanderons des détails sur le projet à François Cuillandre. Enfin, on parlera politique. François Cuillandre avait annoncé en 2012 qu'il s'agirait probablement de son dernier mandat. On lui demandera s'il a pris une décision.

Rendez vous sur France Bleu Breizh Izel ce jeudi 28 septembre à 7h45.