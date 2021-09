François Cuillandre sur France Bleu : Brest "doit loger les nouveaux habitants"

Face à la relative pénurie de logements à Brest, le maire défend sa politique de renouvellement urbain. Alors que plusieurs projets immobiliers sont critiqués par une douzaine d'associations et de collectifs de riverains, François Cuillandre appelle à ne pas "tomber dans l'égoïsme".

C'est l'un des sujets chauds de la rentrée à Brest : les difficultés à se loger, particulièrement pour les étudiants qui sont de plus en plus nombreux dans la métropole de la pointe bretonne. Invité de France Bleu Breizh Izel mardi matin, le maire (PS) François Cuillandre a reconnu la nécessité de créer du logement : "pour maintenir la population, il nous faut 1.300 logements supplémentaires par an. Soit en renouvellement urbain soit en extension urbaine. Nous accueillons aussi 800 nouveaux habitants chaque année sur la métropole, sans compter les étudiants, donc il faut les loger".

Un étudiant dort dans sa voiture

Le président de Brest Métropole évoque le courrier reçu la semaine dernière, dans lequel "des parents des Côtes d'Armor m'écrivent que leur enfant qui est venu habiter à Brest dort dans sa voiture... ça ne me fait pas plaisir, ça me révolte. Donc il faut construire, de manière raisonnable, pour toutes les catégories de population."

Ce moratoire, à mes yeux c'est de l'égoïsme

Sauf que les projets immobiliers vont trop loin pour certains habitants, désireux de préserver leur cadre de vie. 11 associations et collectifs d'habitants ont demandé il y a quelques jours un moratoire sur plusieurs projets controversés. Ils souhaitent un "pacte pour la construction" élaboré avec les élu.es. "J'entends le message de certains riverains mais il ne faut pas non plus tomber dans l'égoïsme", réagit François Cuillandre.

"Il y a toujours des projets, et bien heureusement. On essaye de mener cette politique de renouvellement urbain, par exemple y'a un gros projet sur l'îlot Cerdan, l'ancienne salle de basket qui va être démolie. Il faut avancer. Et je préside l'office HLM : je sais pertinemment que nous avons un grand besoin de logements sociaux. BMH (Brest Métropole Habitat) construit 200 à 300 logements par an donc le moratoire à mes yeux c'est de l'égoïsme."

Il y a un dialogue avec les riverains, assure le maire

Relancé hors-antenne sur les inquiétudes des riverains, le maire rappelle qu'on peut "créer du logement sans faire de l'étalement urbain, en utilisant les dents creuses, en reconstruisant la ville sur la ville, y compris en hauteur. Mais y'a un besoin de logements qui est une évidence, il faut pouvoir y répondre."

Alors que les collectifs dénoncent le manque de concertation en amont, François Cuillandre estime au contraire que "le dialogue existe, des réunions publiques sont organisées de manière permanente. Des contacts avec ces associations également, et puis on intervient dans le cadre de la loi, le PLU, le schéma de cohérence territoriale ne sont pas des inventions de l'esprit. Mais certains aimeraient bien que rien ne bouge."