François de Canson quitte à son tour des Républicains

Un de plus. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais l'hémorragie se poursuit chez Les Républicains en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec cette annonce de François de Canson. Le maire de La Londe-les-Maures annonce ce mercredi qu'il démissionne de son poste de secrétaire général des Républicains dans le Var.

Dans une longue lettre, François de Canson s'en prend ouvertement à la tête parisienne du parti. Lui qui se présente comme un "militant fidèle" de LR depuis l'âge de 16 ans, qui a soutenu "Jacques Chirac (...) Nicolas Sarkozy dans leurs moments les plus difficiles", estime aujourd'hui que son parti est trop profondément divisé entre sa base et sa direction.

Ce sont les réunions de préparation et d'investitures aux législatives de juin prochain qui ont décidé l'élu varois à franchir le cap, comme l'ont fait avant lui le président de la Région PACA Renaud Muselier, le maire de Toulon Hubert Falco ou plus récemment la présidente du Département des Bouches-du-Rhône Martine Vassal. À la différence de ces derniers, François de Canson n'appelle pas ouvertement à voter Emmanuel Macron lors de la présidentielle. En revanche, il dénonce "des règlements de comptes" de la part de "l’intelligentsia du parti Rue Vaugirard" (les instances nationales de LR).

Selon lui, toutes ses propositions (et celles de Jean-Louis Masson, maire de La Garde) de candidats aux législatives dans le Var ont fait face à un "tir de barrage systématique, au simple motif que nous travaillons au quotidien avec Hubert Falco et Renaud Muselier." Il dénonce un parti qui selon lui aujourd'hui ne veut pas "écouter la France des territoires" alors que sa candidate Valérie Pécresse"répète à longueur de meeting et d’interview que le temps est venu de la décentralisation et de la proximité".

"On règle bêtement des comptes par personnes interposées, mais surtout, surtout on oublie la puissance des territoires, de leurs élus de terrains."- François de Canson

François de Canson n'a aucun doute sur l'issue de l'élection présidentielle du mois prochain : "on est à 10% d’intention de vote, et on continue de régler les comptes, on continue de diviser ?" Le Varois estime que le parti LR se dirige vers une absence certaine du second tour. "Déjà 10 ans que nous sommes hors-jeu… qui peut se permettre d’hypothéquer ainsi encore cinq ans ?"

"Nous ne porterons pas la défaite annoncée des législatives." - François de Canson

Malgré sa décision de quitter son poste au sein de LR, François de Canson insiste sur le fait qu'il "reste viscéralement de droite", c'est "mon ADN".