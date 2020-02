François de Rugy : "tant mieux que l'écologie soit davantage prise en compte à Nantes"

Nantes, France

François de Rugy, ancien ministre de la transition écologique, était invité sur France Bleu Loire Océan ce vendredi 14 février. Il est revenu sur sa démission, après les révélation sur son train de vie ou encore la rénovation de son appartement. Il a aussi évoqué la montée en puissance de l'écologie dans les municipales à Nantes.

Soutien à Valérie Oppelt

"Que l'écologie soit plus prise en compte par les uns et les autres, tant mieux", réagit l'ancien ministre. "Maintenant, il faut être sérieux, il faut être crédible, et il faut _assumer pleinement ce qu'une ville peut faire_". François de Rugy rappelle aussi que la compétence en termes de déchets, donc de tri et recyclage, "est 100% locale". Pour lui, "il faut donc rattraper le retard qui est celui de Nantes en termes de recyclage, il faut le faire ici et maintenant".

Le député annonce également qu'il soutient la députée LREM Valérie Oppelt dans la course aux municipales à Nantes, mais qu'il n'est pas sur sa liste.