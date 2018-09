Châteauroux, France

Le chef de l'état a donc tranché : c'est François de Rugy, l'actuel président de l'assemblée nationale, qui a été nommé ministre de la transition écologique et solidaire. L'ancien adjoint au maire de Nantes , qui avait coupé les ponts avec Europe Ecologie Les Verts en 2015 avant de rejoindre Emmanuel Macron pour la présidentielle, remplace donc Nicolas Hulot qui a quitté ce poste il y a quelques jours.

Pour l'ancien conseiller régional Jean Delavergne, membre du bureau régional d'EELV, cette nomination n'augure rien de bon " On aurait pu espérer que le départ de Nicolas Hulot provoque un électrochoc ; là, on la confirmation que rien ne change... François de Rugy a des convictions écologiques depuis longtemps, mais il a souvent préféré quand même les possibilités de carrière politique".

Jean Delavergne, membre du bureau régional d'EELV :

Réaction plus mesurée de Serge Lepeltier. L'ancien maire de Bourges et ancien ministre de l'Ecologie de Jacques Chirac s'est dit "surpris par cette nommination, notamment parce qu'il (NDLR : François de Rugy) est issu des Verts et cela peut poser quelques questions sur le nucléaire".

Serge Lepeltier, ancien maire de Bourges et ancien ministre de l'écologie :

Pour Pierre Moriezt, co-porte parole d'Europe Ecologie Les Verts dans l'Indre, l'arrivée de François de Rugy ne changera pas grand chose : " Je ne vois pas ce que De Rugy va apporter à Emmanuel Macron, puisque celui ci n'a pas de politique écologiste... nous avons à faire à un macroniste bon teint qui sera la voix de son maître".