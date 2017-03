François Fillon à Besançon : "l'école obligatoire dès 5 ans, quatre épreuves au bac, fin de l'enseignement de l'arabe"

François Fillon était en meeting ce jeudi soir à Micropolis à Besançon, un déplacement ciblé éducation. Il a notamment déclaré vouloir supprimer "les enseignements de langue et culture d'origine" à savoir l'arabe, rendre la scolarité obligatoire dès 5 ans et réduire à quatre les épreuves au bac.

Le candidat LR à la présidentielle était en meeting ce jeudi soir, 09 mars, à Micropolis à Besançon. Quatre jours après le rassemblement du Trocadéro, François Fillon poursuit sa campagne en Franche-Comté : "Ça fait un mois que j'ai expliqué que mon épouse avait travaillé, que tout cela était parfaitement légal, maintenant, c'est fini, je n'en parle plus, je laisse les avocats se débrouiller, je suis rentré dans ma campagne présidentielle (…). Ma campagne a été perturbée par cette affaire, volontairement d'ailleurs. L'objectif, c'est de m'empêcher d'être candidat. Mais je ne me laisse pas abattre (…) et rien ne m'arrêtera, c'est les Français qui décideront."

François Fillon sur France Bleu Besançon s'exprime également sur son rassemblement au Trocadéro :"C'était un moment très important, surtout pour ma famille politique (...) Ce sont les Français qui m'ont choisi, pas les élus (...) S'il n'y avait pas eu grand monde, j'en aurais tiré les conséquences".

Le candidat à la présidentielle parle également de l'agriculture. Il veut donner les moyens aux agriculteurs de se regrouper pour avoir une taille suffisante, significative face aux grands groupes. François Fillon veut que les éleveurs par exemple réussissent à faire face aux distributeurs pour avoir tout simplement de vrais prix : "Et pour la filière Comté, c'est un modèle qui réussi très bien, il ne faut surtout pas y toucher."

Place à l'éducation avec des mesures fortes présentées par François Fillon. Quatre épreuves pour le Baccalauréat choisies par les élèves : "Je voudrais que le BAC soit plus simple."