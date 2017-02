François Fillon convie la presse à 16h pour lancer une "contre-attaque"

En pleine tourmente, François Fillon va prendre la parole ce lundi à 16h. Le candidat Les Républicains à la présidentielle tiendra une conférence de presse à son QG de campagne, à Paris. Son entourage promet une "contre-attaque".

François Fillon, embourbé dans l'affaire des soupçons d'emplois présumés qui pèsent sur son épouse, tiendra une conférence de presse à 16h à son QG de campagne à Paris (XVe arrondissement). Son entourage, chargé de répondre aux interrogations des journalistes en amont, fait savoir que le candidat entend "contre-attaquer" et "exprimer sa vérité". François Fillon commencera par une déclaration liminaire, avant de répondre à des questions.

Non, c'est non" - Alain Juppé

Cette nouvelle "contre-attaque" est annoncée alors que l'hypothèse d'un plan B Juppé a de nouveau fait surface, ces dernières heures. Interrogé ce lundi sur des rumeurs quant à la possibilité qu'il revienne sur sa décision de ne pas suppléer François Fillon, Alain Juppé a expliqué avoir "un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs". "J'ai dit quelle était ma position : clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non !", a-t-il ajouté avant d'exprimer le même refus sur Twitter.

Aux auteurs de rumeurs infondées, une confirmation : pour moi, NON c'est NON. Je dirai pourquoi. Aujourd'hui écoutons FF, notre candidat. — Alain Juppé (@alainjuppe) February 6, 2017

Une initiative forte réclamée

Dans la matinée, Dominique de Villepin estimait qu'Alain Juppé avait "le plus de légitimité" pour succéder à François Fillon en cas de retrait. "Il est clair qu'il faut en sortir", a-t-il expliqué sur Europe 1, plaidant dans un premier temps pour "une opération vérité" de François Fillon "où il mettrait tout sur la table, et peut-être un peu plus (...)". Mais si cette "première séquence" ne permet pas à François Fillon de remonter rapidement dans les sondages, "eh bien il faudra en tirer les conséquences", a conclu l'ex-Premier ministre.

Cette dernière chance, Georges Fenech estime qu'elle est d'ores et déjà passée. Le député LR a regretté sur RFI que François Fillon soit "dans une forme de bunker", "entouré par ses affidés", et promet la publication d'une "liste de parlementaires" appelant à "un sursaut" dans l'après-midi. "Notre famille politique prend un risque majeur s'il n'y a pas une initiative qui est prise", a ajouté le sarkozyste.