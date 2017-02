François Fillon dans la tourmente : l'élue nancéienne Valérie Debord demande une réunion du bureau politique

La vice-présidente LR du conseil régional du Grand Est l'a dit ce jeudi matin sur France Bleu Lorraine : même si elle continue à soutenir François Fillon, elle demande au plus vite la réunion du bureau politique de son parti. Le candidat à la présidentielle est de plus en plus affaibli.

Valérie Debord, élue nancéienne Les Républicains, demande la tenue d'un bureau politique extraordinaire, même si elle continue à soutenir le candidat de la droite à la présidentielle, contrairement à d'autres élus du parti. François Fillon est de plus en plus affaibli dans l'affaire des emplois fictifs présumés de son épouse, d'autant plus que France 2 doit diffuser ce soir une vidéo datant de 2007, où Penelope Fillon affirme qu'elle n'a jamais été l'assistante de son mari.

"La situation est compliquée", admet Valérie Debord. "Il serait hypocrite de ne pas relayer ce que l'on entend sur le terrain, et sur le terrain, les gens s'interrogent. Mais la présomption d'innocence est l'un des piliers de notre démocratie, et il est hors de question d'y déroger". Et donc, "hors de question de ne pas soutenir François Fillon dans ces conditions".

Il y a une instance dans notre parti qui est statutairement élue : c'est le bureau politique. Chacun doit pouvoir s'y exprimer

Cela dit, Valérie Debord demande tout de même que des discussions aient lieu au sein du parti. Mais pas n'importe comment, dit-elle : "Je ne souhaite pas qu'il y ait des prises de paroles impromptues. Il y a une instance dans notre parti politique qui est statutairement élue : c'est le bureau politique. Chacun doit pouvoir s'y exprimer." Une réunion essentielle "pour éviter une déperdition de parole, pour faire en sorte que notre famille politique soit clairement rassemblée", poursuit l'élue nancéienne.

Il y a une volonté d'abattre le candidat de la droite qui est en posture de gagner l'élection présidentielle

Alors que François Fillon a parlé de "complot d'état", que son porte-parole Thierry Solère évoque carrément un "coup d'état institutionnel", Valérie Debord n'est pas loin de partager leur point de vue : "Avouez quand même que la concordance des dates laisse penser qu'il n'y a pas de hasard". Pourtant, une enquête est bien en cours, mais l'élue va même jusqu'à mettre en doute l'indépendance de la justice : "Il y a clairement un doute sur le fait que la majorité de gauche est derrière tout cela. Il y a une volonté d'abattre le candidat de la droite qui est en posture de gagner l'élection présidentielle."

Pour Valérie Debord, en tout cas, cette affaire "profite aux extrêmes" et à Marine Le Pen, qui vient d'être épinglée par le Parlement Européen, qui lui demande de rembourser près de 300 000 euros pour l'emploi d'une attachée parlementaire qui aurait surtout travaillé pour le Front national en France.

