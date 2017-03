François Fillon en campagne à Clermont le 7 avril

François Fillon avait failli venir à Clermont le 16 février dernier. Cela ne s'est pas fait mais c'est partie remise, le candidat Les Républicains sera en Auvergne le 7 avril prochain. Pendant ce temps, ses comités de soutien se mettent en place dans la région.

Tout n'est pas encore calé mais la date est dores et déjà fixée; François Fillon tiendra un meeting à Clermont-Ferrand le vendredi 7 avril prochain. Pas plus de précisions pour le moment chez Les Républicains du Puy de Dôme qui préfèrent que tout soit validé, notamment la salle où aura lieu la réunion, avant d'en dire plus.

Les Républicains qui s'organisent avec la création de comités de soutien à François Fillon. Il aura fallu du temps puisque le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans six semaines mais maintenant qu'il n'y a plus de doute sur le nom du candidat, la campagne peut reprendre une tournure plus classique.

Politique ou société civile

Dans l'Allier, le comité de soutien doit être lancé officiellement ce samedi avec une réunion à 11 heures à Montluçon. C'est Daniel Dugléry, le maire de Montluçon et candidat aux législatives, qui doit en assurer la présidence.

Dans le Puy de Dôme, le comité de soutien a été lancé ce vendredi. Brice Hortefeux, le président des Républicains dans le département, a préféré confier la présidence à un membre de la société civile, le professeur Yves Deteix, ancien doyen de la faculté de médecine de Clermont. Les vice-présidents sont les candidats Les Républicains aux législatives dans le Puy de Dôme. Il y a encore une case vide, elle devrait être prise la semaine prochaine par Louis Giscard d'Estaing. Le maire de Chamalières, étiquetté UDI, a obtenu l'investiture des deux partis mercredi pour la 3eme circonscription du Puy de Dôme.