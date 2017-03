François Fillon en meeting à Biarritz devant quelques 2500 militants et sympathisants

Le candidat à l'élection présidentielle, François Fillon, poursuit sa campagne au Pays Basque. Ce vendredi, le candidat Les Républicains a d'abord fait un détour par la Chambre d'Amour à Anglet où il a présidé une table ronde sur l'Industrie du tourisme avant de gagner Biarritz pour un meeting.

A son arrivée au Pays Basque, François Fillon a d'abord présidé une table ronde sur l'industrie du tourisme, en présence d'acteurs locaux et nationaux. Il a été rappelé au candidat Fillon, en campagne, que le Pays Basque doit être un laboratoire de l'économie touristique. La question de la sécurité des fêtes de Bayonne et de la nuit du 15 août à Biarritz a également été soulevée tout comme l'offre hôtelière en zone rurale, qui peine sous le poids des normes et des charges, tels sont les chantiers d'un futur Président de la République a rapporté le président départemental du tourisme, Max Brisson.

Et si François Fillon n'a pas eu de comité d'accueil à Anglet, en revanche, à Biarritz à la halle d'Iraty où il tenait meeting, une cinquantaine de manifestants a tenu à donner un concert de casseroles pour chauffer l'entrée du meeting et en écho aux affaires du moments.

Concert de casseroles au meeting de François Fillon à Biarritz devant la halle d'Iraty. © Radio France - Muriel Vitel

Le candidat à la présidentielle dénonce sur scène un "déchaînement" à son encontre

"Je connais la logique du système médiatique qui marche aux rumeurs et aux scandales. Mais je vois aussi les manigances politiques, de façon quasi ordonnée, Hollande, Macron et le PS ont réclamé mon retrait et donc la disparition de la droite et du centre de l'élection présidentielle. La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon", a-t-il déclaré sur scène. Et d'ajouter "il pourrait y avoir un tremblement de terre à Paris que cela continuerait". "On veut faire tomber ma tête ! Mais comme on dit ici (au Pays Basque) celui qui n'a pas de tête n'a pas besoin de béret hors, moi, j'ai une tête et un béret à la maison".

François Fillon arriavnt à son meeting dans la salle d'Iraty à Biarritz. © Radio France - Muriel Vitel

François Fillon est attendu ce samedi matin à Cambo les Bains, pour visiter une exploitation qui produit du piment d'Espelette. Il doit également échanger avec des agriculteurs avant de regagner son QG Parisien.