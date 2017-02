François Fillon en opération reconquête dans l'Oise

François Fillon, le candidat de la droite et du centre à la présidentielle, tenait un meeting à Margny-Les-Compiègne dans l'Oise ce mercredi soir. Devant plus de 2 000 personnes, il s'est lancé dans une opération reconquête, et promet une mesure choc : abaisser de la majorité pénale à 16 ans.

François Fillon en reconquête ? Empêtré dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, le candidat de la droite et du centre à la présidentielle tenait un meeting ce mercredi soir à la salle "Le Tigre" à Margny-Les-Compiègne, dans l'Oise. Devant plus de 2 000 personnes, selon l'organisation, François Fillon a décliné des thèmes de campagne issus de la droite traditionnelle : sécurité, égalité, lutte contre l'immigration. "On veut me faire taire, et bien moi je persiste et je signe" a commencé le vainqueur de la primaire de la droite et du centre.

"Au delà de ma personne, c'est mon projet qu'on attaque" dit @FrancoisFillon à Margny-Les-Compiègne #FillonCompiegne — Paul Barcelonne (@Paul_Barcelonne) February 15, 2017

Reportage de Paul Barcelonne à Margny-Les-Compiègne dans l'Oise Partager le son sur : Copier

Mesure choc : abaisser la majorité pénale à 16 ans

Auparavant, mercredi midi, François Fillon a déjeuné avec l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy et a participé à une table ronde sur le thème de la sécurité aux côtés des élus locaux à Compiègne dans l'Oise. Il a réaffirmé son "soutien total aux policiers", quand pour lui "les casseurs ont la haine. La France ne mérite pas cette haine", alors que de nouvelles violences ont éclaté en marge des rassemblements pour dénoncer les violences policières.

Je veux abaisser à 16 ans la majorité pénale. Quand on a 16 ou 17 ans et qu’on attaque un policier, on doit savoir qu’on finira en prison. pic.twitter.com/uwuaRqX7qi — François Fillon (@FrancoisFillon) February 15, 2017

François Fillon a également repris une ancienne proposition de Nicolas Sarkozy : abaisser la majorité pénale à 16 ans. "Un délinquant de 16 ou 17 ans n'aura plus l'excuse de minorité, il sera jugé comme un adulte" et d'ajouter : "Moi, président de la République, la fermeté sera à l'Elysée. J'assume les phrases qui réveillent".

Opération escargot aux abords de la salle

François Fillon a fait salle comble ce mercredi soir dans l'Oise © Radio France - Paul Barcelonne

Le meeting de François Fillon à Margny-les-Compiègne a été perturbé par une manifestation organisée par la CGT de l'Oise. Des centaines de militants ont été ralenti par une opération escargot menée aux abords de la salle "Le Tigre". Des journalistes ont également été retardé. En chauffeurs de salle, à la tribune, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, et Philippe Marini, le maire de Compiègne, ont répondu en faisant siffler la CGT.

Opération reconquête réussie sur ses militants pro-Fillon Partager le son sur : Copier

"Nous repartirons de Margny-Les-Compiègne avec l'œil du tigre" promet @carolinecayeux avant le meeting de François #Fillon — Paul Barcelonne (@Paul_Barcelonne) February 15, 2017

Mission séduction réussie selon les soutiens de François Fillon, Eric Woerth, député LR et maire de Chantilly, a parlé de Compiègne comme du "Printemps de la campagne de François Fillon". Caroline Cayeux, présidente du comité de soutien de François Fillon et sénatrice-maire de Beauvais, dit avoir retrouvé "l'oeil du tigre avec François Fillon".

Les prochains déplacements et meetings en Février de François Fillon à Limoges et Clermont ont été reportés ou annulés.