"François Fillon est là pour un programme économique stable", Marie, électrice LR dans la Loire

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Marie a 18 ans et étudie le droit. Cette électrice qui vit à Saint-Chamond (Loire) votera donc pour la première fois à une élection présidentielle et elle a choisi de donner sa voix à François Fillon. Elle sent que le programme économique du candidat Les Républicains pourrait offrir aux Français un avenir meilleur.

Nous nous sommes rencontrées à la mairie de Saint-Chamond, le jour où Marie est allée récupérée sa carte d'électeur qu'elle a d'ailleurs vite rangée dans son sac à main noir, pour ne pas la perdre : "Je suis née dans une famille qui s'intéresse beaucoup à la politique. Je regarde les débats, je lis les programmes et je suis allée à la primaire de la droite Les Républicains."

© Maxppp -

Personne n'est encarté dans la famille de Marie, mais ils sont tous très politisés et tous votent François Fillon : "Je ne vote pas pour François Fillon mais pour son programme. J'aime son programme économique, l'économie de la France a vraiment besoin de se redresser." Marie ajoute : "Les autres candidats sont là pour le pouvoir alors que François Fillon est là pour un programme économique stable."

Marie sait que le candidat est très critiqué et ce n'est pas toujours évident, surtout quand elle en parle avec ses amies. Elle est souvent en minorité pour défendre le candidat de la droite qui fait l'objet d'une enquête sur des emplois fictifs. A priori, il n'y a pas de raison que Marie change d'avis, parce que, comme elle le dit en souriant "je ne suis pas quelqu'un qui lâche facilement".

© Maxppp -

