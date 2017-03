François Fillon : "J'ai eu tort d'accepter" les costumes offerts par Robert Bourgi, "je les ai rendus"

François Fillon a affirmé, jeudi soir, qu'il avait "eu tort" d'accepter les costumes offerts par son "ami" Robert Bourgi, ajoutant qu'il les avait "rendus". Le candidat de la droite à la Présidentielle a aussi mis en cause François Hollande dans "les fuites sur ses affaires".

François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle, a affirmé qu'il avait "eu tort" d'accepter les costumes offerts par son "ami" Robert Bourgi, ajoutant qu'il les avait "rendus", jeudi soir lors de L'émission politique sur France 2 . Mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés concernant sa famille, François Fillon a aussi mis en cause François Hollande dans "les fuites sur ses affaires". Le candidat a dénoncé un "scandale d'Etat" et demandé une enquête sur l'existence ou non d'un "cabinet noir" à l'Elysée.

J'ai fait une erreur de jugement, je les ai rendus" - François Fillon

"J'ai eu tort d'accepter" ces costumes, "j'ai fait une erreur de jugement", et "je les ai rendus", a assuré l'ex-Premier ministre à propos de trois costumes de luxe, d'une valeur totale de 13.000 euros, offerts par son "très vieil ami de plus de vingt ans", Robert Bourgi, un avocat proche des réseaux de la Françafrique. La justice va enquêter sur les conditions dans lesquelles ce costumes ont été offerts au candidat de la droite à la Présidentielle.

Les 50.000 dollars pour une mise en relation, "un mensonge éhonté"

Par ailleurs, François Fillon a démenti avoir touché 50.000 dollars via sa société de conseil 2F, comme l'affirme Le Canard Enchaîné, pour mettre en relation un homme d'affaires libanais et Vladimir Poutine. "Bien sûr que non", a-t-il dit dans L'Emission politique, interrogé sur cette accusation. C'est "un mensonge éhonté", a-t-il assuré, expliquant avoir "effectué un travail de conseil pendant des mois" pour que l'entreprise "Future Pipe Industries s'implante", sans plus de précision.