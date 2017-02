François Fillon : "Je présente mes excuses aux Français"

François Fillon a organisé lundi une conférence de presse depuis son QG de campagne parisien, pour se défendre face aux affaires qui le visent, lui et sa famille. Il dit avoir œuvré pour son pays "sans jamais enfreindre la loi".

Au cours d'une conférence de presse d'un peu moins d'une heure, organisée ce lundi, François Fillon a dénoncé la "violence" et le "déséquilibre" des attaques dont il se dit victime. Il a défendu la légalité des rémunérations versées à sa famille tout en présentant ses excuses pour des pratiques "anciennes qui ne sont plus acceptables", et a souhaité lancer "une nouvelle campagne".

"Salaires justifiés" mais "émotion légitime"

Le salaire de Penelope Fillon "était parfaitement justifié", a assuré lundi François Fillon, estimant que le travail de son épouse était "indispensable à (s)es activités d'élu" dans sa circonscription. "Tous les faits évoqués sont légaux et transparents", a asséné le candidat Les Républicains. Il a également rejeté les accusations selon lesquelles Penelope Fillon avait été employée à son insu comme collaboratrice parlementaire. "Comment peut-on imaginer un seul instant que mon épouse, qui a collaboré avec moi depuis près de 30 ans, principalement dans le département de la Sarthe et ma circonscription, puisse l'avoir fait à l'insu de son plein gré ? Oui mon épouse était au courant, mon épouse est ma collaboratrice", a affirmé l'ancien Premier ministre.

François Fillon a aussi reconnu avoir employé deux de ses enfants comme assistants parlementaires "pour un salaire net de 3.000 euros en moyenne pour chacun".

François Fillon a cependant évoqué une "émotion légitime". Le candidat Les Républicains à la Présidentielle a présenté ses excuses aux Français, reconnaissant "une erreur" dans le fait d'avoir employé sa femme.

En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément : je présente mes excuses aux Français." - François Fillon

Opération transparence

"Je comprends le besoin de clarifier les choses et je vais le faire", a ajouté François Fillon. "Je vais publier sur internet dans la soirée un tableau des rémunérations perçues par mon épouse, ainsi que ma déclaration telle que je l'ai transmise" à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique "en décembre", a-t-il déclaré. Ajoutant qu'il n'est pas assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, François Fillon a détaillé son patrimoine : sa maison de la Sarthe, évaluée à 750.000 euros, 44% de la nue-propriété de la maison de son père au Pays basque, pour un montant de 134.000 euros, et un tiers de la nue-propriété de la maison paternelle dans la Sarthe, soit 41.300 euros.

Indiquant que son épouse et lui étaient mariés sous le régime de la communauté, il a ajouté qu'ils détiennent "2 PEA, 2 comptes-titres, 2 assurances vies, 2 comptes épargne logement, deux plans épargne logement, 3 comptes courant, 1 compte joint, un compte espèce, un livret de développement durable et un livret A", tous à l'agence de Sablé-sur-Sarthe du Crédit agricole.

Pas question de rembourser, ni d'abandonner

Il n'y a cependant "pas de raison de rembourser les sommes perçues" par son épouse, pour François Fillon. Quant à arrêter sa campagne, il n'en est pas question et "aucune instance n'a la légitimité" de remettre en cause sa candidature, a ajouté le vainqueur de la primaire de la droite.

J'ai été choisi par des millions de Français, je ne suis pas le candidat d'un parti" - François Fillon

François Fillon a également jugé que ce n'était "pas les bonnes instances qui avaient été saisies" pour enquêter sur les soupçons d'emplois fictifs visant sa femme Penelope Fillon et deux de ses enfants, mettant en cause le parquet national financier (PNF). A plusieurs reprises, le candidat de la droite à la présidentielle a critiqué l'ouverture d'une enquête préliminaire par le PNF, instance créée après l'affaire Cahuzac, mais sans argumenter, expliquant juste qu'il ne s'agissait "pas des bonnes instances".

Retrouvez la conférence de presse de François Fillon en intégralité :