François Fillon, l'homme qui ne voulait pas être président : un livre où il est beaucoup question d'argent

Un "dilettante" propulsé en politique "avec une cuillère d’argent dans la bouche" : dans son livre L'homme qui ne voulait pas être président, Véronique Jacquier n’est pas tendre quand elle décrit les premières années du parcours de François Fillon auprès de Joël Le Theule, l’ancien maire de Sablé, qui ouvre au jeune étudiant en droit les portes du pouvoir alors que ce dernier se rêve plutôt journaliste ou guide de haute montagne.

La journaliste de Sud Radio, qui ne cache pas son ancienne sympathie pour le Sarthois, lui prête déjà à l’époque un besoin compulsif d’argent. Elle raconte comment le jeune François a souffert de voir son père surligner en rouge ses débits bancaires sur les relevés de compte et lui reprocher ses dépenses en voyages et séjours au ski. Plus jeune encore, il se serait senti humilié d’avoir moins d’argent de poche que ses camarades de collège au Mans. Et c’est le portrait d’un homme rétif aux sacrifices personnels qui se dessine dans le livre de Véronique Jacquier.

Portrait d'un hédoniste

L'homme qui ne voulait pas être président, qui parait ce mercredi 16 janvier, brosse un tableau sévère du vainqueur de la primaire de la droite auquel l'Elysée semblait promis. "Un hédoniste", écrit Véronique Jacquier à plusieurs reprises, soucieux de son confort et de son plaisir au détriment parfois du combat politique auquel il rechigne à s’abaisser. Au-delà du Penelopegate, auquel elle consacre évidemment plusieurs chapitres, celle qui confesse dès le début de son livre "J'ai été fillonniste" s'emploie surtout à montrer que François Fillon n'a peut-être jamais voulu vraiment être Président. "Le lien avec la politique n'était pas ombilical", analyse Véronique Jacquier.

La journaliste décrit ainsi les vacances de Noël 2016 à Val d’Isère, dans le luxueux chalet de son ami Marc Ladreit de Lacharrière, alors que la campagne présidentielle entre dans le vif du sujet pour le vainqueur de la primaire de la droite, et qu'il serait temps qu'il descende dans l'arène. Ou encore ce soir de l’élection à la présidence de l’UMP en 2012, quand François Fillon préfère aller se coucher alors que les troupes de Jean-François Copé sont à la manœuvre pour l’emporter. Tiré du lit par les coups de fil inquiets de ses alliés, il finira par réapparaître à 3 heures du matin, la marque de l’oreiller sur la joue, trop tard pour inverser la vapeur. Autre exemple raconté par l’auteur, ce jour où, alors ministre des affaires sociales, il boucle sa réforme des retraites en 2003 et au lieu de convoquer la presse, s’échappe avec son fils pour aller acheter des chaussures.

La poudre d'escampette au moment de payer l'addition

L’anecdote a déjà été racontée, Véronique Jacquier la rappelle dans son livre : le 21 mars 2017, François Fillon invite huit journalistes de la presse régionale à un déjeuner dans un bon restaurant parisien. "Au moment de payer l’addition, flottement…" : "Chacun paye sa part !", annonce l’attachée de presse du candidat, avant qu’ils ne partent tous les deux sans payer la leur. "Les journalistes se partageront la douloureuse", conclut Véronique Jacquier, qui explique avoir vécu la même situation quelques années plus tôt lors d’un autre déjeuner. "Curieux de la part d’un ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle, englué dans des affaires qui révèlent chez lui un problème avec l’argent ! Et voilà qu’il donne en plus l’occasion aux journalistes d’écrire qu’il est radin !".

L'épisode résonne avec la sortie de scène de François Fillon, après la défaite à la présidentielle. Véronique Jacquier insiste sur la facilité avec laquelle le Sarthois "s'en est allé, sans se retourner", malgré 40 ans de vie politique. "Dès le lendemain de l'élection présidentielle, sa vie était déjà ailleurs, comme du reste elle l'a toujours été".

L'homme qui ne voulait pas être président. Véronique Jacquier. Editions L'Artilleur. Sortie le 16 janvier 2019.