François Fillon lâché à son tour par le maire de Sainte-Marie-La-Mer dans les Pyrénées-Orientales. L'élu parraine Juppé

Les défections se multiplient dans l'entourage du candidat à la présidentielle. Dans les Pyrénées-Orientales, le premier à dégainer est Pierre Roig, le maire "Les Républicains" de Sainte-Marie-la-Mer.

C'est la débandade dans l'entourage de François Fillon. Candidat coûte que coûte. Mais de plus en plus seul. François Fillon est encore un peu plus lâché par sa famille politique. Thierry Solère annonce mettre fin à ses fonctions de porte-parole du candidat. C'est lui qui avait organisé la primaire de la droite.

L'ancien ministre Dominique Bussereau jette également l'éponge. "Je ne veux pas être acteur de la descente aux enfers. Et ce n'est pas le seul

Dans les Pyrénées-Orientales, le premier à dégainer est Pierre Roig, le maire Les Républicains de Sainte-Marie-La-Mer. Il a renvoyé ce vendredi sa lettre de parrainage au Conseil d'Etat. Et il a décidé de soutenir, non pas François Fillon, mais Alain Juppé. Le maire de Bordeaux n'est pourtant pas candidat à la présidentielle.

"C'est une façon de lui dire qu'il n'est plus qualifer pour représenter notre courant" dit Pierre ROIG

J'ai pensé qu'il fallait réagir dit le maire de Sainte-Marie-la-mer. C'est bien qu'on revienne à celui qui est arrivé deuxième à la primaire. Bref Alain Juppé, dont il a défendu la candidature pendant la campagne.