François Fillon ne renonce pas et sera présent à Poitiers jeudi prochain

François Fillon poursuit sa campagne mais s'excuse auprès des Français. Le candidat Les Républicains, s'est exprimé devant la presse ce lundi 6 février. Il ne change rien à son programme et sera bien présent à Poitiers jeudi prochain.

"Je n'ai rien à cacher". François Fillon s'est enfin exprimé sur l'affaire des emplois fictifs dans lequel il est empêtré. C'était ce lundi 6 février, au QG de campagne du candidat Les Républicains. L'ancien premier ministre s'est expliqué : "Oui, ma femme a été ma collaboratrice pendant 15 ans" et "le salaire de Pénélope était parfaitement justifié", a-t-il déclaré.

François Fillon jeudi à Poitiers au palais des congrès du Futuroscope

François Fillon n'a qu'un seul regret, avoir commis une erreur politique en employant sa compagne. "Je le regrette profondément et je m'excuse auprès des Français". Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre la course à la présidentielle, en précisant : "Aucune instance n'a la légitimité pour remettre en cause le résultat de la Primaire".

Un discours très suivi par les élus de son parti dans le Poitou et vécu comme un soulagement. "J'aurais souhaité que cette intervention intervienne plus tôt", avoue Philippe Mouiller, député Les Républicains en Deux-Sèvres.

François Fillon attendu jeudi prochain à Poitiers, en présence de Jean-Pierre Raffarin. Il tiendra une réunion publique à 19h, au palais des congrès du Futuroscope. Un nouveau départ, explique Olivier Chartier, patron des Républicains dans la Vienne. "Il faut que nous soyons mobilisés". L'accueil réservé au candidat à Poitiers, c'est la grande inconnue, alors que l'ancien premier ministre a déçu de nombreux électeurs qui l'ont soutenu lors de la Primaire.

Oui, nous serons nombreux à soutenir @FrancoisFillon à Poitiers ! Il a été clair, digne et courageux. Sa victoire : seul rempart au chaos https://t.co/ztkbtRMk44 — Olivier Chartier (@OlivierChartier) February 6, 2017

"Je crois que les sympathisants considèrent qu'on tape toujours sur les mêmes", se rassure Olivier Chartier,. Il rejoint ainsi la défense de François Fillon. L'homme a dénoncé une fois de plus un acharnement médiatique.