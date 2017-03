François Fillon à Orléans : "Comme disait Jeanne d'Arc, passez outre !"

Pari réussi pour François Fillon : le candidat de la droite, empêtré dans l'affaire Penelope, lâché par une partie des siens, a relancé sa campagne à Orléans. Son meeting au Zénith a réuni 3 500 personnes - meeting marqué par une promesse faite aux agriculteurs et les sifflets pour la presse.

Le meeting au Zénith d'Orléans devait donc marquer une nouvelle étape dans la campagne de François Fillon, celle du rebond après l'affaire Penelope, celle aussi de la réconciliation après la tentative avortée d'une partie de la droite d'imposer un plan "B". François Fillon s'est surtout posé une fois de plus en "résistant", avec une allusion à Jeanne d'Arc.

"A Orléans, le mot "soumission" ça fait des siècles qu'on l'ignore : moi aussi, je ne me soumets pas !" François Fillon

Le discours a duré à peine une demi-heure, et surprise : François Fillon n'a finalement pas du tout parlé de développement durable. Mais a fait une promesse aux agriculteurs : la suppression des normes environnementales. Son ami le député LR du Loiret Serge Grouard a voulu réconcilier les fillonnistes et les journalistes, mais le public n'a pas suivi et a préféré siffler la presse... Reportage :

Reportage sur le meeting de François Fillon au Zénith d'Orléans mardi 7 mars 2017

Au 1er rang des élus, les 7 parlementaires LR du Loiret étaient présents, mais aussi les sarkozystes Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, et Guillaume Peltier, le chef de file de la droite à la région Centre Val de Loire.

"Après la tempête, il y a toujours le beau temps !" Guillaume Peltier

Parmi les centristes présents, Maurice Leroy, président UDI du Département du Loir-et-Cher :

"Je dis : ça y est, on est enfin de nouveau en campagne, on remonte sur le cheval, en avant, calmes et droits !" Maurice Leroy

La campagne de François Fillon est passée par le Zénith d'Orléans © Radio France - François Guéroult

Pour autant, toute la famille de la droite et du centre n'était pas réunie à Orléans. Ainsi, Christian Bouleau, le maire LR de Gien, n'est pas venu, car il n'est toujours pas convaincu par les explications de François Fillon sur le plan éthique.

"C'est le problème pour moi de la parole donnée, j'espère que François Fillon ne sera pas mis en examen le 15 mars" Christian Bouleau

Elle aussi n'était pas présente : Marie-Agnès Linguet, maire de Fleury-les-Aubrais et conseillère régionale UDI. Mais elle ne veut se placer que sur un seul registre : le programme de François Fillon - un programme qui n'est pas suffisamment centriste à ses yeux.

"Le programme de François Fillon manque beaucoup de centrisme" Marie-Agnès Linguet

Manquait également à l'appel, Hugues Saury, le président LR du conseil départemental du Loiret qui estimait vendredi que "François Fillon a rompu le contrat moral qui le liait à ses électeurs".