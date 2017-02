François Fillon : pendant que la droite se fissure, la campagne continue dans les Ardennes

Pris dans la tourmente médiatico-judiciaire de l'affaire des emplois présumés fictifs attribués à sa famille, François Fillon veut renouer avec le terrain dans les Ardennes. Hier, le candidat Les Républicains à la présidentielle appelait sa famille politique à rester unie autour de sa candidature.

François Fillon avait prévu de débuter son déplacement en terres ardennaises à Attigny à midi. Mais mardi après-midi, il a annulé ce premier rendez-vous. "Il doit avoir beaucoup de choses à faire à Paris", ricane un élu local qui doit rencontrer le candidat Les Républicains ce jeudi. Avant de donner un meeting à 18h30 au parc des Expositions de Charleville-Mézières, François Fillon doit visiter une crèche à Poix-Terron en début d'après midi, puis un centre social à Liart où il échangera avec des élus sur le déploiement des réseaux numériques. La journée a deux fils rouges : le thème de la fracture territoriale et les conséquences politiques de l'affaire des emplois présumés fictifs .

Loin des micros, plusieurs parlementaires champardennais confient leur déception. "Il faut être exemplaire et rigoureux", plaide l'un d'eux, qui se dit plongé dans le plus grand désarroi. "Je n'y comprends plus rien", poursuit-il. Pour un autre, les Français pourraient éventuellement comprendre une affaire intime comme celle qui a fait chuter Dominique Strauss-Kahn, mais défendre un programme de rigueur avec des soupçons d'emplois fictifs sur les épaules, c'est plus délicat.

Patrick Fostier : "Prenons garde, les uns et les autres, de ne pas aller trop loin" Partager le son sur : Copier

Patrick Fostier : "Prenons garde, les uns et les autres, de ne pas aller trop loin" Partager le son sur : Copier

Du côté des fidèles, invité de France Bleu-Champagne-Ardenne ce jeudi matin, Patrick Fostier, le référent de François Fillon dans les Ardennes, vise "les deux ou trois voix discordantes" qui se sont prononcées publiquement pour envisager un plan B (les parlementaires Georges Fenech, Alain Houpert et Philippe Gosselin) : "ces gens-là ne sont pas très courageux et se couchent très rapidement quand il y a une difficulté, ce ne sont pas des gens que je recommanderais".

Le député-maire de Châlons-en-Champagne et porte-parole de François Fillon, Benoist Apparu espère que cette visite de terrain sera l'occasion de s'adresser directement aux électeurs sans passer par les médias accusés d'acharnement par le camp Fillon. Pour la députée Bérengère Poletti qui se refuse à "tout commentaire sur l'affaire Fillon", il faut "sortir très vite de ce tunnel pour se consacrer aux sujets qui intéressent la vie quotidienne des Français".