François Fillon au Trocadéro : "Je sais bien quelle est ma part de responsabilité dans cette épreuve"

François Fillon est en train de prendre la parole place du Trocadéro à Paris, devant les militants restés fidèles au vainqueur de la primaire de la droite. Pendant ce temps, les ténors de la droite cherchent une sortie de crise, un mois et demi après le début du "Penelope Gate".

Il veut tenir bon. "On m'attaque de toute part et je dois vous écouter, écouter cette foule qui me pousse vers l'avant" mais "je dois aussi écouter ceux qui doutent et fuient le navire" a déclaré François Fillon ce dimanche après-midi place du Trocadéro à Paris. "Je sais bien quelle est ma part de responsabilité dans cette épreuve. C'est bien par ma faute que mon projet rencontre de si formidables obstacles".

François Fillon et ses fidèles espéraient rassembler 45.000 personnes place du Trocadéro à Paris ce dimanche. Avec ce rassemblement, organisé par Sens commun, émanation politique de la Manif pour tous, le candidat de la droite et du centre souhaite asseoir sa légitimité. Acculé depuis l'annonce, ce mercredi 1er mars, de sa possible mise en examen le 15 mars, lâché par une grande partie de ses soutiens, François Fillon veut tenir bon et montrer qu'il est le seul candidat à pouvoir mener à bien son programme présidentiel.

Par ailleurs, après quelques hésitations ce dimanche après-midi, François Fillon s'exprimera sur France 2 ce dimanche au journal de 20h.

Je serai ce soir l'invité du journal télévisé de 20h sur @France2tv. pic.twitter.com/FX1f0LeEmk — François Fillon (@FrancoisFillon) March 5, 2017

Sortie "respectueuse"

Dans le même temps, les ténors de la droite tentent de trouver une sortie de crise. Alain Juppé, arrivé deuxième à la primaire de la droite et du centre, et Nicolas Sarkozy se sont entretenus samedi soir pour étudier les "sorties de crise". Christian Estrosi a annoncé ce dimanche, avant la réunion du comité politique des République ce lundi, qu'il prendrait "dans les heures qui viennent" une "initiative" avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, une sortie "respectueuse" de François Fillon.

Ce dimanche, l'épouse de François Fillon, par qui l'affaire d'emplois fictifs présumés est arrivée, est sortie de son silence. Dans les colonnes du Journal du dimanche, elle estime que "seul" son mari "peut être président".