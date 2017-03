François Fillon se maintient : les réactions en Côte-d'Or

Rémi Delatte, président Les Républicains en Côte-d'Or : " François Fillon a raison de maintenir sa candidature. Les Français se sont bien rendus compte qu'il y a un acharnement. On ne peut pas voler l'élection du Président de la République au prétexte d'affaires qui, certes, devraient être jugées, mais de la même manière que pour n'importe quel autre citoyen. Or, on s'aperçoit que les procédures vont à un rythme galopant. Je souhaite que nous fassions résistance autour de François Fillon , parce que nous savons, qu'il incarne l'alternance pour la France."

Christian Suguenot, député-maire Les Républicains de Beaune : "Il y a 10 jours déjà on disait qu'il n'y avait pas de plan B possible, parce qu'on n'a plus le temps. La situation n'a pas changé aujourd'hui. Le problème des parrainages, c'est qu'une fois qu'ils sont envoyés, personne ne peut les récupérer. Que ce soit Alain Juppé, François Baroin ou quelqu'un d'autre. Donc on est dans une situation où le seul candidat possible, c'est François Fillon, s'il disait qu'il n'est pas candidat, il n'y aurait pas de candidat de la droite et du centre à la présidentielle. Mais je ne dis pas que c'est le meilleur scénario pour la famille politique dont je fais partie, je dis juste qu'il n'y avait pas d'autre choix.