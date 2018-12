François Fillon se recueille sur la tombe de Joël Le Theule

Sablé-sur-Sarthe, France

Il est arrivée dans la berline noire avec chauffeur que l'État lui met toujours à disposition, en tant qu'ancien Premier Ministre. Souriant et détendu, François Fillon a retrouvé à l'entrée du cimetière de Sablé ses fidèles toujours actifs (Marc Joulaud, maire de Sablé et député européen, ainsi que Vanessa Charbonneau, vice-présidente de la région et secrétaire départementale des Républicains), de très vieux amis et les membres de la famille Le Theule.

Le candidat à l'élection présidentielle 2017 a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'ancien député-maire de Sablé, avant de se recueillir. Comme chaque année : "La mémoire, ça ne s'efface pas et la fidélité c'est une qualité qui compte", a-t-il sobrement déclaré, refusant d'émettre un quelconque commentaire sur l'actualité, notamment le mouvement des gilets jaunes.

François Fillon devant la tombe de son mentor politique. © Radio France - Ruddy Guilmin

Voyages et mise en examen

Désormais employé par le fonds d'investissement Tikehau Capital et président de la commission constructeurs de la Fédération internationale automobile (pour laquelle il renégocie les nouveaux accords Concorde, qui devront régir la Formule 1 à compter de 2021), François Fillon a notamment évoqué avec ses amis de récents voyages en Russie et en Chine. Tout en précisant qu'il serait en Sarthe durant les fêtes. Il est reparti vingt minutes après son arrivée.

Toujours mis en examen pour "détournement de fonds publics" et "complicité et recel d'abus de bien sociaux" dans l'affaire dite du Pénélopegate, François Fillon attend désormais les réquisitions du Parquet National Financier et la décision des juges de le renvoyer ou non devant un tribunal correctionnel au côté de son épouse et de Marc Joulaud, également mis en examen en qualité d'ancien attaché parlementaire. Dans cette affaire ayant causé la chute du Sarthois, l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière vient d'être condamné, mardi 11 décembre, à huit mois de prison avec sursis pour avoir accordé un "emploi de complaisance" à Penelope Fillon au sein de la Revue des deux mondes.