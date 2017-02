VIDÉO - François Fillon souhaite abaisser la majorité pénale à 16 ans

Après les violences survenues en marge de l'affaire Théo, François Fillon a annoncé mercredi 15 février vouloir abaisser la majorité pénale à 16 ans car "les individus de 16 ou 17 ans profitent de la clémence du système", selon lui.

Pour lutter de manière efficace contre la délinquance des mineurs, François Fillon a proposé mercredi 15 février, d'abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans. Cette proposition du candidat Les Républicains à la présidentielle intervient après les violences survenues en région parisienne dans le cadre de l'affaire Théo. "Quand on a 16 ou 17 ans et qu'on attaque un policier, on doit savoir qu'on finira en prison", a expliqué François Fillon à l'occasion d'un déplacement à Compiègne (Oise).

Je veux abaisser à 16 ans la majorité pénale. Quand on a 16 ou 17 ans et qu’on attaque un policier, on doit savoir qu’on finira en prison. pic.twitter.com/uwuaRqX7qi — François Fillon (@FrancoisFillon) February 15, 2017

Incarcérer les délinquants mineurs dans des établissements spécialisés

Pour François Fillon, l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs, même si elle a été modifiée plusieurs fois, "ne permet pas d'apporter une réponse proportionnée aux actes de délinquance commis par des individus de 16 ou 17 ans". "Souvent multirécidivistes, ils profitent de la clémence du système et des délinquants adultes les utilisent parfois justement parce qu'ils ne seront pas punis avec la même sévérité que s'ils étaient majeurs", a commenté le candidat. François Fillon propose d'incarcérer les jeunes délinquants lorsqu'ils seront condamnés à des peines de prison dans des établissements spécialisés pour mineurs.

Le candidat de la droite à la présidentielle entend prendre en compte les conséquences de l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans dans son plan modernisation de la justice. "Cela sera rendu possible par la création de 16.000 nouvelles places de prison déjà prévue dans mon programme", a-t-il dit.